Algérie: AAPI - Plus de 10.000 projets déclarés d'une valeur avoisinant 4.340 milliards de DA

Alger — Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache a affirmé, mardi, que l'Agence a enregistré, deux années après le début de ses activités, plus de 10.000 projets déclarés d'une valeur avoisinant 4.340 milliards de DA, soulignant que l'AAPI avançait "à un rythme soutenu" pour atteindre l'objectif fixé par les hautes autorités, à savoir 20.000 projets d'investissement à moyen terme.

Lors d'une rencontre consultative, sous le thème: "Améliorer le climat de l'investissement: entre réalité et aspirations", avec une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) conduite par son président Kamel Moula, M. Rekkache a précisé qu'entre le 1er novembre 2022 (date de début des activités de l'AAPI) et le 14 novembre 2024, 10.496 projets ont été enregistrés auprès des guichets uniques décentralisés et du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, soit une valeur globale avoisinant 4.340 milliards de DA, soulignant que ces projets devraient générer plus de 258.000 emplois.

Le bilan porte sur 10.303 projets enregistrés par des investisseurs locaux, pour une valeur dépassant 3.365 milliards de DA, devant créer plus de 238.000 emplois, outre 193 projets d'investissements étrangers (directs ou en partenariat), d'une valeur totale de plus de 974 milliards de DA, qui devraient générer plus de 20.000 emplois, a détaillé M. Rekkache qui a ajouté que ces investissements étrangers proviennent de 27 nationalités des cinq continents.

S'agissant des secteurs les plus attractifs, l'industrie représente 47% des projets enregistrés, suivie par le secteur des mines et carrières (12%), les secteurs tertiaires (11%), la construction (10%), l'agriculture

(7%), les transports (6%) ainsi que le tourisme et la santé (2 % chacun). Après une analyse préliminaire des projets enregistrés, il a été établi que "plus de 50% sont en phase de réalisation, et 8% en phase d'exploitation", ajoute le DG.

461 assiettes foncières attribuées depuis février dernier

M. Rekkache a affirmé que ce bilan reflétait "les efforts des hautes autorités en faveur de la promotion de l'investissement dans le pays, et de l'augmentation des exportations hors hydrocarbures", relevant que

"l'objectif fixé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à savoir atteindre 20.000 projets d'investissement, pourrait être réalisé avant les délais impartis, si les conditions idoines sont réunies".

Parmi ces conditions, "la mise à jour et l'amélioration du cadre légal et règlementaire encadrant l'investissement, la simplification des procédures, notamment en activant le rôle du guichet unique à travers l'attribution de plus de prérogatives aux représentants des administrations, surtout pour les autorisations nécessaires telles que les permis de construire et d'exploiter", selon le premier responsable de l'Agence.

Il s'agit également de "la mise à disposition de plus d'assiettes foncières destinées à l'investissement, à raison de 10.000 assiettes/an, ainsi que des facilités au profit des opérateurs pour l'accès aux crédits bancaires", ajoute le même responsable.

Après avoir présenté les principaux mécanismes de gestion du foncier économique destiné à l'investissement, M. Rekkache a révélé que l'AAPI a réceptionné, depuis le lancement de la plateforme numérique de l'investisseur en février dernier, 1913 assiettes foncières aménagées d'une superficie globale de 2.191 hectares. Cependant, la disponibilité "varie selon les wilayas, certaines enregistrant une pénurie telles que Blida, Tipaza, Sétif et Alger'".

Parmi les assiettes attribuées à l'AAPI, 782 ont été mises sur la plateforme dédiée à cet effet, dans le but de lancer des projets économiques, représentant une superficie de 1.100 hectares, ce qui a permis l'octroi de 461 assiettes par décisions provisoires", dont 179 par décisions définitives et 153 restent non demandées.

Pour sa part, le président du CREA, Kamel Moula a salué le bilan de l'AAPI et souligné que "la confiance, auparavant perdue auprès des investisseurs, a été rétablie grâce aux efforts des hautes autorités", mettant en avant la nécessité de redoubler d'efforts, en vue d'atteindre les objectifs fixés, notamment en matière d'exportation hors-hydrocarbures.