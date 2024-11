Madagascar: Station Shell Imanjaka - Un investissement stratégique sur la route Digue

Engagement envers la durabilité. Vivo Energy Madagascar, distributeur des produits Shell dans le pays, a annoncé l'ouverture de sa 78e station-service située à Imanjaka, sur la route Digue, le 14 novembre 2024.

Après plusieurs années de démarches pour obtenir les autorisations requises, cette nouvelle station constitue un point clé pour satisfaire les besoins en carburant et en services des usagers de l'axe reliant Antananarivo à la RN4. La station Imanjaka est la quatrième station de Vivo Energy Madagascar à utiliser l'énergie solaire. L'entreprise montre ainsi son engagement à réduire son empreinte carbone et à adopter des technologies plus durables. À Madagascar, où la demande en carburant continue d'augmenter, ce type de projet aide à soutenir le développement économique.

Impact économique et création d'emplois. L'ouverture de la station Shell Imanjaka représente un investissement de Vivo Energy Madagascar dans le développement des infrastructures locales. En créant des emplois et en soutenant l'économie locale, ce projet va renforcer le secteur énergétique du pays. Vivo Energy Madagascar gère un réseau de plus de 3 900 stations-service dans 28 pays, ce qui témoigne de son rôle important dans le secteur énergétique africain. Durant cette cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste, a souligné l'importance des investissements privés qui respectent les normes de sécurité, en rappelant que le carburant présente des risques potentiels.

Il a encouragé l'État à suivre cet exemple pour répondre à la demande en carburant, essentielle pour le transport et d'autres secteurs. Madagascar compte aujourd'hui 335 districts dotés de stations-service exploitées par quatre opérateurs, mais il reste encore des sites qui nécessitent de nouvelles stations pour assurer l'accès aux services sur l'ensemble du territoire.