Madagascar: Ivato - Du feu à l'aéroport international

Un feu de brousse a rasé de vastes étendues d'herbe près de la piste de l'aéroport international d'Ivato, hier. Il a causé un léger retard d'atterrissage pour deux vols.

Au loin, des flammes dansent, la fumée s'élève, obscurcit le ciel et crée une ambiance alarmante. Cette atmosphère d'inquiétude s'est installée à l'aéroport international d'Ivato, hier en début d'après-midi.

Un feu était en train de dévaster une zone adjacente à la piste. Bien que son origine reste inconnue, les équipes de secours de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) ont rapidement été mobilisées pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux, d'après deux communiqués successifs de Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be.

« La sécurité de nos passagers, de notre personnel et de nos installations reste notre priorité absolue. Les opérations aériennes peuvent être temporairement ajustées pour garantir la sécurité de tous », rapportent les documents de presse.

Retard

L'incendie a été maîtrisé suffisamment tôt pour permettre l'atterrissage de plusieurs avions. Dix-huit vols étaient prévus d'atterrir et douze de s'envoler, dans l'après-midi et dans la soirée jusqu'à 23 heures. Un vol en provenance d'Addis-Abeba a réussi à se poser à 14h05, suivi d'un autre vol en provenance de Saint-Denis, qui a connu un léger retard avant de pouvoir atterrir.

L'angoisse était palpable. « Nous, assis dans l'avion, avons échangé des regards inquiets quand le chef de cabine a annoncé la nouvelle pas très bonne. Certains se sont penchés vers les hublots et tenté d'apercevoir ce qui se passe à l'extérieur. D'autres se sont posés des questions à voix basse. Et finalement, nous avons été soulagés en apprenant la dernière information », témoigne un compatriote, passager de Corsair.

Dans la salle d'attente de l'aéroport, l'ambiance était presque pareille. Les minutes ont passé lentement, et l'attente est devenu presque insupportable. Les voyageurs, avec des yeux pleins d'interrogation, ont impatiemment espéré des nouvelles rassurantes.

Une enquête sera ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie dès que la situation le permettra, selon Ravinala Airports. Le 10 octobre 2022, les broussailles dans l'enceinte du même aéroport s'étaient enflammées. Quelqu'un y avait brûlé des déchets.