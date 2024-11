Maroc: Marrakech - 'Le Jardin des broderies', une exposition exceptionnelle des oeuvres de l'artiste ukrainienne Oleksandra Telizhenko

Marrakech — Une exposition des œuvres brodées de l'artiste ukrainienne de renom, Oleksandra Telizhenko, a été organisée, mardi à Marrakech, mettant ainsi en lumière les similitudes entre les cultures marocaine et ukrainienne dans cet art ancestral de la broderie.

Initiée par l'Ambassade d'Ukraine au Maroc, en collaboration avec l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), cette exposition intitulée "Le Jardin des broderies", vise aussi à mettre en relief l'art de la broderie et son importance historique et esthétique dans la culture humaine, tout en invitant à la découverte et à l'exploration des liens de communication historiques entre la culture amazighe et la culture ukrainienne.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Ukraine au Maroc, Serhii Saienko, a indiqué que "notre culture est une composition de valeurs matérielles et spirituelles des Ukrainiens qui s'est formée tout au long de son histoire", expliquant que la broderie ukrainienne "est considérée comme une forme d'art à part entière".

La culture demeure une composante fondamentale de l'identité d'une nation, a-t-il souligné, ajoutant que "c'est à travers son art, ses traditions, son patrimoine gastronomique ou en explorant son histoire que l'on découvre l'authenticité d'un pays".

Pour sa part, la présidente du Conseil communal de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, a relevé que la broderie est "une forme d'expression artistique universelle, un langage commun qui transcende les frontières".

Et de poursuivre qu'au Maroc, et particulièrement à Marrakech, "la broderie occupe une place spéciale dans notre patrimoine", expliquant que "les motifs raffinés des artisans marocains, transmis de génération en génération, racontent des histoires, célèbrent des moments de vie et préservent des traditions séculaires".

"En découvrant le travail de Mme Telizhenko, nous retrouvons ce même lien entre l'art, la mémoire et l'identité culturelle", a-t-elle enchaîné dans une allocution lue en son nom, soulignant que les œuvres de cette artiste ukrainienne, "riches en symbolisme et en détails, entrent en résonance avec notre propre héritage artisanal et nous rappellent que, d'un continent à l'autre, l'art de la broderie est un pont qui relie les peuples et célèbre la diversité de nos savoir-faire".

"Marrakech, ville d'art et de tradition, est fière de rendre hommage à cet artisanat qui nous unit", s'est félicitée Mme El Mansouri avant de conclure que cette exposition se veut un espace de dialogue entre le Maroc et l'Ukraine, où "chaque motif brodé témoigne de la richesse de nos deux cultures et de notre engagement commun à préserver et à valoriser nos patrimoines immatériels".

De son côté, Mme Telizhenko a fait savoir que ses œuvres mettent en exergue la richesse du patrimoine ukrainien afin de contribuer à sa préservation et d'assurer sa durabilité, tout en exprimant son admiration quant à la diversité et la richesse du patrimoine culturel marocain avec ses différents affluents culturels.

Cette richesse permet de renforcer la coopération entre les deux pays et, partant, faire la lumière sur les similitudes culturelles, notamment dans l'art de la broderie, a-t-elle dit.

Outre la présentation d'habits traditionnels brodés aux motifs et symboles de l'art ukrainien, cette exceptionnelle exposition met en exergue les traditions et coutumes ukrainiennes locales, tout en soulignant l'importance de la broderie dans la transmission de ces pratiques culturelles.