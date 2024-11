Madagascar: Handball/CCCOI 2024 - Le club de My-Sah éliminé sur le fil

Une triste issue. Malgré leur victoire sur le score de 30-27 devant les joueuses de HC Select 976 en provenance de Mayotte, les handballeuses du club My-Sah d'Itasy et représentant Madagascar n'ont pas pu atteindre le dernier carré. Elles ont été éliminées par une différence de 1 but en phase de poules de la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien (CCCOI) 2024 qui se joue actuellement au Palais des Sports de Mahamasina.

Le match a démarré à 11h57 avec la mise en jeu des Mahoraises. En contre, My-Sah a ouvert le score par sa première attaque (1-0), mais les Mahoraises sont revenues à 1 partout. Les deux équipes ont répondu coup sur coup : 3-3 et 4-3 pour My-Sah, puis 5-4 après sept minutes de jeu à l'avantage des joueuses d'Itasy.

Les handballeuses d'Itasy ont réussi un mini-break en menant 6-4 et 7-5 après neuf minutes de jeu. Les onze premières minutes ont été dominées par les joueuses malgaches qui ont mené 10-7 puis 11-7 à six minutes de la pause. Une minute plus tard, les handballeuses de My-Sah ont gardé toujours une avance de 3 points : 11-8, puis 12-8 et 13-9, puis 14-9 et 10-14 à deux minutes de la pause. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 15-11 en faveur de My-Sah à la pause.

La seconde période a démarré à 12h27 avec un nouveau but malgache (16-11), puis 12-16. Avec une différence de but de +5, les handballeuses de My-Sah étaient à une victoire de leur qualification pour le dernier carré.

Stratège et tacticien

Mais petit à petit, les Mahoraises ont trouvé un second souffle et sont revenues dans leur match. L'écart se rétrécit (19-14), mais les Malgaches, en accélérant le rythme, se sont détachées de nouveau (21-14) à 12'40" de jeu. Fin stratège et tacticien, le coach mahorais Souf Moumadjadou a demandé un temps mort pour casser le rythme malgache. Les joueuses malgaches ont fait un petit passage à vide et les Mahoraises sont revenues à 17-23 à dix minutes de la fin du match. Le coach de My-Sah a demandé un temps mort pour recadrer ses troupes. Une attitude payante et récompensée par un nouveau but. Les Mahoraises ont eu du répondant, car à quatre minutes de la fin du match, elles sont revenues à 22-25. Le score final a été de 30-27 pour My-Sah.

« C'est décevant de voir le club de My-Sah d'Itasy éliminé par une différence de buts d'un point. Les filles ont mérité de passer, mais elles ont été victimes de leur défaite contre THBC en ouverture de la compétition, le 14 novembre », confie Zo Rasolofoson, secrétaire général de la Fédération Malgache de Handball.