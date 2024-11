Madagascar: Vaccination - L'engagement de Mialy Rajoelina porte ses fruits

La couverture vaccinale a connu une nette amélioration. La participation de la Première dame aux campagnes de vaccination a facilité la tâche des acteurs de la santé.

Influente. La couverture vaccinale des enfants a connu une nette amélioration. Quatre ans après la pandémie de Covid-19 qui a fait chuter le nombre d'enfants vaccinés, le taux d'enfants immunisés s'approche des objectifs. « Après cette pandémie, il n'y avait que 30 à 35 % d'enfants vaccinés. Cette année, nous avons effectué plusieurs campagnes de vaccination, dont une vaccination contre la rougeole. Ce vaccin est injectable, mais nous n'avons pas connu beaucoup de refus. Le taux de couverture, durant cette campagne, a atteint 95-96 % », a souligné le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriamanantany, hier, à l'occasion du vernissage de l'exposition photo « Humainement possible, vaccination pour tous », qui s'est tenu au Palais d'Andafiavaratra.

La Première dame, Mialy Rajoelina, a annoncé, pareillement, dans son discours, dans le cadre de cet événement, que les progrès réalisés cette année, dans le domaine de vaccination, « sont encourageants ». « La poliomyélite est presque éradiquée et nous avons atteint un taux de rattrapage de 73 % pour la vaccination des enfants zéro dose et contre la rougeole, touchant près de quatre cent mille enfants », avait-elle souligné.

Essentielle

Son engagement dans la vaccination, une cause qui lui tient à cœur, a contribué à ces résultats. « Le fait qu'elle est marraine de vaccination a facilité nos missions. Partout où on va, il n'est pas difficile de persuader les parents à faire vacciner leurs enfants », indique le professeur Zely Randriamanantany. L'image de la Première dame est essentielle dans la vaccination. « Elle parle en tant que parente. Elle-même a fait vacciner ses enfants. Elle a raconté quand on a fait le lancement du grand rattrapage d'enfant zéro dose comment c'est angoissant pour une maman de voir son enfant malade. Et si on veut éviter ce stress, la meilleure manière c'est de le faire vacciner lorsqu'il est petit et de le faire vacciner complètement », a réagi Christine Jaulmes, représentante résidente du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

La mission continue pour rattraper tous les enfants zéro dose, et pour compléter les vaccins des enfants à Madagascar. En 2025, le défi serait de vacciner huit cent mille enfants zéro dose et de mettre en place une routine de vaccination durable, garantissant une couverture vaccinale suffisante pour éliminer tout risque de retour des virus.

« Ensemble, nous avons démontré qu'il est possible de dépasser les limites et d'apporter des changements durables. Continuons d'agir, de sensibiliser et d'unir nos forces pour garantir un avenir où chaque enfant peut grandir en bonne santé », a déclaré Mialy Rajoelina.