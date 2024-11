Madagascar: Handball - CCCOI 2024 Aucun club malgache dans le dernier carré

À terre et en débandade. Le handball malgache ne fait plus peur et ne fait plus le poids dans l'Océan Indien. Tous les clubs malgaches qui ont pris part à la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien (CCCOI) 2024 à domicile, au Gymnase Ankoay d'Ankorondrano et au Palais des Sports de Mahamasina, ont été éliminés de la course en phases de poules. Le club de THBC, champion en titre de la CCCOI 2023 et vainqueur en quatre éditions (2012, 2014, 2016 et 2023), a été le premier éliminé après avoir perdu son troisième match joué hier.

Tananarive Handball Club s'est incliné sur le score de 10-27 face au club de la Case Cressonnière de La Réunion. Il n'a enregistré qu'une seule victoire face au club de MY-Sah en ouverture de la CCCOI, le 14 novembre.

Dans la catégorie masculine, malgré une belle prestation des joueurs de l'AS Saint Michel contre le club de Lasours (qui se lit La Source) en provenance de La Réunion, ils se sont inclinés sur le score de 20 à 24, dans le temps réglementaire de 2 x 20 minutes.

Le match a démarré à 10h28, avec le coup d'envoi des handballeurs de La Source. Ils ont ouvert le score dès la première attaque, 1-0. En réponse, John a remis les deux équipes à égalité, 1 partout. Ce n'est qu'à ce moment que les handballeurs de l'AS Saint Michel ont recollé au score. Pendant le reste du temps, ils ont été soit en retard de deux buts, soit en retard de trois buts qu'ils n'ont pas pu combler.

Une honte

L'écart s'est agrandi pour se terminer par 9-7 à la pause, toujours à l'avantage des Réunionnais. La seconde période a bien démarré à 11h01 pour les Réunionnais qui continuent de marquer (11-7 puis 8-11). Après six minutes de jeu, les joueurs de Saint Michel courent toujours derrière le score (11-13) puis (14-11) en faveur de La Réunion.

À dix minutes de la fin du match, La Source a viré à 15-13 puis 16-13. Avec un John étincelant qui a tout donné pour sonner la révolte, l'écart entre les deux clubs tournait autour de deux buts : à 15-17 à 8 minutes de la fin du match pour Saint Michel, puis 18-15 pour les handballeurs de La Source à 7'14" de la fin du match.

À cinq minutes de la fin du match, le score était de 19-17. Mais, dépassés par la rapidité des attaques réunionnaises, les handballeurs de l'AS Saint Michel ont subi les deux dernières minutes qui leur ont été fatales, et se sont inclinés sur le score final de 20-24.

« Le handball malgache est malade et j'ai le cœur brisé face à cette déconfiture des clubs malgaches. Ne pas figurer dans le dernier carré à domicile est une honte pour le handball », confie le parent d'un joueur qui veut garder l'anonymat.