Madagascar: Comédie musicale - Le Roi Lion revient au CCI Ivato

Après avoir envoûté le public le dimanche 17 novembre avec un spectacle à guichet fermé, la comédie musicale Le Roi Lion s'apprête à faire son grand retour au CCI Ivato le 22 décembre. Ce rendez-vous exceptionnel, organisé par Okalou, promet à nouveau de ravir les coeurs dans l'esprit des fêtes de Noël, et plus particulièrement dans ce mois dédié aux enfants. Inspirée du dessin animé culte qui célèbre ses 30 ans et de la célèbre comédie musicale de Broadway, cette adaptation malgache brille par sa qualité et son authenticité.

Sur scène, plus de quarante artistes talentueux ont transporté les spectateurs dans l'univers captivant de Simba grâce à des décors somptueux, des costumes éblouissants et une mise en scène magistrale. Le casting regorge de talents locaux tels que Manantsoa, Betia, Gothlieb et Mendrika, qui ont livré des performances vocales et musicales en live, saluées par des ovations retentissantes. Les spectateurs, émerveillés, n'ont pas tari d'éloges. « Un moment magique, digne des grandes productions internationales ».

Au-delà du spectacle, cet événement se distingue également par son engagement solidaire. « Une partie des bénéfices sera reversée à Compassion Madagascar, une association qui célèbre ses 15 ans de service en faveur des enfants malgaches défavorisés, en particulier ceux hospitalisés dans des établissements publics », confirme un responsable au sein d'Okalou. Une initiative qui a touché autant les spectateurs que les partenaires de l'événement. Ce retour au CCI Ivato est une occasion pour ceux qui n'avaient pas pu assister à la première représentation de plonger dans cet univers féerique.