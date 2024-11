Tunisie: Huawei, Green Power Technologie et Watany Group Energy dévoilent leurs solutions photovoltaïques au Salon de Carthage 2024

Huawei, Green Power Technologie et Watany Group Energy ont pris part à la 16e édition du Salon International de la Construction et du Bâtiment Carthage, qui se tient du 18 au 24 novembre 2024 au Parc des Expositions du Kram. Ce salon, un événement majeur dans la région du Maghreb, réunit plus de 200 entreprises exposantes, notamment des producteurs, industriels, fabricants, représentants commerciaux et distributeurs d'équipements et de produits liés à la construction.

Organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales de Tunis, en collaboration avec la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB-UTICA) et le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV), cet événement vise à mettre en avant l'évolution du secteur de la construction et des travaux publics. Il offre également une plateforme pour développer les relations commerciales, encourager les partenariats, diversifier les sources d'approvisionnement et promouvoir l'exportation.

Huawei, leader chinois des télécommunications, a renforcé son rôle clé dans le secteur de l'énergie, notamment à travers ses solutions photovoltaïques sur mesure, adaptées aux secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et aux grandes centrales. Mme Farah Khalfaoui, Channel Manager pour le Digital Power Business chez Huawei Tunisie, a souligné l'importance de cette participation : « Notre présence au salon vise à promouvoir nos solutions intelligentes et à soutenir le développement du secteur de la construction et des travaux publics.

Nous avançons ensemble vers une nouvelle ère d'énergie solaire en Tunisie, contribuant aux objectifs de durabilité énergétique. »Huawei collabore étroitement avec son partenaire stratégique Green Power Technologie et son distributeur tunisien, Watany Group Energy, pour commercialiser ces solutions photovoltaïques avancées.

Green Power Technologie, fournisseur mondial de solutions photovoltaïques, de gestion de l'énergie et d'e-mobilité, a mis en avant son expertise technique et son accompagnement personnalisé en Afrique. M. Hugo Sourdrille, Directeur Régional en Afrique de Green Power Technologie, a précisé : « Nous proposons une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, incluant la formation, l'assistance à la mise en service et le dépannage. »

De son côté, Mme Hayfa Baatout, Co-CEO de Watany Group Energy, a ajouté : « Nous offrons les produits photovoltaïques les plus performants des grandes marques mondiales, dont Huawei, avec un service après-vente de qualité et une chaîne d'approvisionnement fiable pour garantir une exécution rapide des projets d'énergie solaire. Notre participation à cet événement est une occasion de présenter des solutions innovantes pour le secteur de la construction et des travaux publics. »

La Presse avec communiqué