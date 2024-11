Tunisie: Réforme éducative - Le ministre trace les priorités pour 2025

Lors d'une séance plénière tenue mardi soir consacrée à l'examen de la mission éducative à l'horizon 2025, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé l'avancée significative des travaux d'organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l'éducation.

Cette instance sera chargée de dresser un état des lieux du système éducatif et de conduire une analyse approfondie des différents aspects liés à sa réforme. « Toutes les recherches, études et évaluations sur ce sujet seront collectées par le ministère avant d'être soumises au Conseil pour un examen approfondi », a précisé le ministre.

Interpellé par les députés sur le recrutement des enseignants contractuels, des professeurs suppléants et des conseillers praticiens, Noureddine Nouri a assuré que des critères objectifs seront appliqués pour régulariser leur situation. « Les catégories concernées par cette opération ont été clairement identifiées », a-t-il ajouté, promettant une régularisation progressive en tenant compte des limites budgétaires.

Les textes juridiques encadrant cette régularisation sont prêts, et des fonds ont été alloués pour cette initiative. Le dossier des conseillers, encadreurs et techniciens de laboratoire est également en cours de traitement par une commission gouvernementale, avec un engagement à respecter les principes de justice et d'équité.

Le ministère collabore avec celui de l'Enseignement supérieur pour créer un master professionnel en sciences de l'éducation. Cette initiative vise à professionnaliser l'enseignement, optimiser les ressources humaines et renforcer les compétences des enseignants, contribuant ainsi à une amélioration globale de la qualité de la formation pédagogique.

Reconnaissant les limites actuelles du système éducatif, le ministre a plaidé pour une réforme « globale et impérative » fondée sur une approche systémique. L'objectif est d'établir un système équitable et de qualité, aligné sur les standards internationaux, pour répondre aux besoins évolutifs de la société et des individus.

Noureddine Nouri s'est engagé à améliorer les infrastructures éducatives, incluant les services d'hébergement, de transport scolaire et la gestion des offices de services scolaires. Un plan d'action participatif a également été élaboré pour lutter contre l'échec scolaire, avec un accent sur l'encadrement des élèves à risque et le renforcement de la prise en charge psychosociale. À cet effet, 31 psychologues seront recrutés en 2025.

Le ministère entend intensifier les efforts pour lutter contre les fléaux menaçant les établissements éducatifs, notamment la violence et la consommation de drogues. Une stratégie d'évaluation des établissements selon des normes internationales sera mise en place, complétée par des mécanismes d'auto-évaluation et une meilleure exploitation des rapports des organes de contrôle et de la Cour des comptes.