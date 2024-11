Tunisie: Le ministre de la Santé annonce l'accélération de projets hospitaliers à Bizerte

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé, mardi, l'accélération de la finalisation de plusieurs services hospitaliers dans différents établissements de la région de Bizerte. Cette décision a été prise à l'issue d'une visite inopinée, au cours de laquelle il a inspecté des infrastructures sanitaires, évalué le niveau des prestations offertes et pris connaissance des problématiques en suspens liées aux infrastructures, aux équipements logistiques et aux ressources humaines.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le ministre a indiqué que les travaux d'aménagement des services des urgences des hôpitaux Habib Bougatfa et de Mateur seront accélérés. À moyen terme, le service des urgences de Mateur sera transformé en hôpital chirurgical et renforcé par des spécialités médicales. Concernant le projet du service des maladies obstétriques et de réanimation néonatale, il a précisé que les entreprises chargées de sa réalisation ont été sélectionnées et que les travaux techniques débuteront bientôt.

Le ministre a également souligné la nécessité d'une rénovation complète de l'hôpital de Menzel Bourguiba. Il a salué le personnel médical et paramédical pour leurs efforts en faveur des citoyens, malgré les moyens limités.

Lors de cette visite, Farjani a insisté sur l'importance de garantir un confort optimal aux patients, en assurant une prise en charge adéquate et un accompagnement continu 24 heures sur 24.

Accompagné du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, le ministre a visité l'hôpital universitaire Habib Bougatfa, où il a examiné l'organisation administrative et structurelle, le fonctionnement des différents services, en particulier les urgences, et les conditions de travail du personnel. Il a également pris acte des lacunes, notamment celles liées aux équipements et à la maintenance.

Par ailleurs, le ministre a inspecté l'avancement des travaux d'extension du service des urgences, financés à hauteur de 4 millions de dinars, ainsi que la rénovation en cours du service de maternité de Bizerte.

Cette visite non annoncée a également inclus les hôpitaux de Mateur et de Menzel Bourguiba. Elle s'est déroulée en présence du directeur général de la Santé, Abdelrazak Bouzouita, et de plusieurs cadres régionaux et locaux, dont la directrice régionale de la Santé par intérim, Salma Mchirki.