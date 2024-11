Maroc: Rabat - Une exposition itinérante offre aux visiteurs un voyage archéologique dans la «Planet Africa»

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a présidé, mardi à Rabat, aux côtés de l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne, Robert Dölger, l'ouverture d'une exposition itinérante intitulée «Planet Africa Un voyage archéologique dans le temps».

Cette exposition, organisée par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et la Commission pour l'archéologie et les cultures extra-européennes de l'Institut archéologique allemand (DAI), vise à mettre en évidence les principaux résultats des recherches archéologiques effectuées durant les quatre dernières décennies par des missions scientifiques conjointes africaines et allemandes, qui révèlent la richesse du patrimoine archéologique africain.

Dans une allocution à cette occasion, M. Bensaid a indiqué que cette exposition, qui se tient jusqu'au 27 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, «est le fruit d'une fructueuse collaboration entre le Maroc et l'Allemagne, qui marque une étape dans notre volonté commune de mettre en valeur le riche patrimoine culturel et archéologique du continent africain».

«Planet Africa nous invite à un voyage fascinant à travers les millénaires pour découvrir les racines de notre civilisation africaine», a souligné le ministre, ajoutant que «grâce aux travaux de recherche menés par des équipes scientifiques de renom, nous pouvons aujourd'hui admirer la diversité des cultures africaines, l'ingéniosité de nos ancêtres et leur capacité à s'adapter à leur environnement».

Exprimant sa fierté que le Maroc ait été choisi comme premier pays hôte de cette exposition itinérante, il a souligné que ce choix témoigne du rôle de premier plan que joue le Royaume, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la sauvegarde du patrimoine culturel africain, ainsi que dans la diffusion des connaissances relatives aux recherches archéologiques.

L'ambassadeur d'Allemagne au Maroc a, pour sa part, relevé que l'exposition «Planet Africa - Un voyage archéologique dans le temps» constitue une manifestation évidente de la coopération forte et diversifiée entre les deux pays, ajoutant que cet événement illustre le travail important des chercheurs allemands, marocains et africains dans le domaine de l'archéologie.

Cette exposition, qui comprend des éléments du patrimoine du Maroc, l'un des sites archéologiques les plus importants du continent, vise à rendre accessibles au public, et particulièrement aux jeunes, les découvertes archéologiques dans le continent africain, berceau de l'humanité.

De son côté, le chercheur dans le domaine de l'archéologie, Jorg Linstadter, a affirmé, dans une allocution au nom de l'Institut archéologique Allemand, que l'exposition, qui présente des photos, des textes écrits ainsi que des extraits audio-visuels, vise à rapprocher les visiteurs du patrimoine archéologique riche du continent, en présentant les résultats de recherches archéologiques menées depuis une longue période.

Il a relevé, également, qu'il s'agit d'un voyage menant le visiteur à travers l'histoire de l'Afrique, afin d'examiner les évolutions et les innovations réalisées, tout au long de l'histoire, par l'Homme africain dans le but de s'adapter à son environnement.

L'exposition comporte six thématiques majeurs offrant un voyage au cœur des découvertes archéologiques les plus importantes du continent, à savoir «La richesse naturelle par la diversité», «Les premiers pas décisifs de l'humanité», «Savoir-faire : la maitrise des techniques et des savoirs», «Signes et images : la visualisation du savoir à travers l'art», «Ressources : échanges, commerce et pouvoir à travers les âges» et «Nouvelles perspectives : l'archéologie africaine aujourd'hui».

Selon les organisateurs, ces thématiques offrent une exploration des découvertes archéologiques marquantes, permettant de retracer les adaptations des populations africaines face aux défis environnementaux et sociaux au fil des siècles, en mettent en lumière leur résilience et leur ingéniosité et en illustrant leur capacité à évoluer et à s'adapter aux fluctuations environnementales, tout en préservant une richesse culturelle inestimable.

Parallèlement à l'exposition, un riche programme a été conçu, comportant une conférence scientifique réunissant des chercheurs marocains et allemands, pour approfondir la réflexion sur la dynamique des recherches archéologiques en Afrique, outre l'organisation d'une excursion scientifique aux sites archéologiques de Rabat et Témara.

Après son passage à Rabat, l'exposition poursuivra sa tournée dans plusieurs autres pays africains, dont le Mozambique, le Soudan, le Nigéria, le Kenya et le Ghana.