Ile Maurice: Le «flyover» de Terre-Rouge opérationnel

Le flyover de Terre-Rouge, situé sur l'autoroute M2, est officiellement opérationnel depuis hier, le mardi 19 novembre. Les automobilistes circulant sur l'autoroute M2, dans les directions nord et sud, seront désormais redirigés vers le nouvel autopont. Cette infrastructure, selon un communiqué du ministère des Transports terrestres et du métro léger, est destinée à améliorer significativement la fluidité de la circulation et à réduire les embouteillages dans la région. Réalisé par General Construction Ltd, le flyover représente un investissement de Rs 427 millions.

Contrairement aux attentes, la mise en service de l'autopont s'est déroulée sans cérémonie officielle, la formation du cabinet du nouveau gouvernement de l'Alliance du changement étant encore en cours. Malgré cette absence de protocole, ce flyover constitue un ajout crucial pour décongestionner l'un des points névralgiques les plus problématiques de l'île. Le rond-point de Terre-Rouge, avec un trafic atteignant jusqu'à 6 000 véhicules par heure, fonctionnait bien au-delà de sa capacité, provoquant des embouteillages importants aux heures de pointe et même hors de ces horaires.

Le flyover, d'une longueur de 325 mètres et d'une largeur de 18 mètres, a été construit pour séparer le trafic principal sur l'autoroute M2 du trafic local convergeant vers le rond-point. L'infrastructure comprend un pont à double voie en béton armé, destiné à permettre une circulation fluide pour les véhicules se dirigeant vers le nord et le sud. Des voies d'accélération et de décélération ont été ajoutées de chaque côté pour faciliter l'entrée et la sortie des véhicules.

Avec l'ouverture du flyover, le plan de circulation a été modifié. Ainsi, après la station-service Indian Oil, les véhicules se dirigeant vers le nord seront dirigés vers l'autopont. Pour rejoindre Arsenal ou le centre de Terre-Rouge, les automobilistes devront emprunter la voie de raccordement sur la gauche. Les véhicules roulant en direction de Port-Louis seront dirigés vers le flyover, après le cimetière de Bois-Marchand. Les automobilistes souhaitant rejoindre Arsenal ou le centre de Terre-Rouge devront emprunter la voie de raccordement sur la gauche.

Les autorités ont installé des panneaux de signalisation pour guider les usagers de la route et veiller à une transition sécurisée vers cette nouvelle configuration. Néanmoins, des travaux se poursuivent dans les environs immédiats, exigeant une prudence accrue de la part des conducteurs. Il est rappelé aux usagers de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse et les consignes en place.