Ile Maurice: L'«Assistant Parliamentary Counsel» Dinay Reetoo démissionne de la FIU

L'Assistant Parliamentary Counsel, Dinay Reetoo, a présenté sa démission lundi de son poste de président du conseil d'administration de la Financial Intelligence Unit (FIU). Nommé à cette fonction en novembre 2021 par le Premier ministre d'alors, Pravind Jugnauth, Dinay Reetoo, occupant la 14e place dans la hiérarchie du Solicitor General's Office, faisait partie des nombreuses nominations effectuées à la tête d'institutions clés par l'ancien régime durant cette période. Dinay Reetoo était chargé de superviser l'une des institutions clé en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En plus de ses responsabilités à la FIU, Me Reetoo siège aussi sur d'autres boards, notamment en tant que membre du comité légal de l'Information and Communication Technologies Authority et de l'Independent Broadcasting Authority. Dinay Reetoo s'occupe aussi de plusieurs dossiers de haute importance pour l'État, notamment dans des affaires constitutionnelles sensibles. Il avait, entre autres, représenté l'État dans l'affaire opposant l'ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip, au Directeur des poursuites publiques, Me Rashid Ahmine.

De plus, Dharmanand Virahsawmy a soumis aussi sa démission comme membre du board de la FIU tout comme Ammanah Saya Ragavoodoo. Il convient également de noter que l'avouée, Me Ragavoodoo, considérée comme une autre proche de l'ancien gouvernement, siégeait sur le conseil d'administration de la FIU depuis 2018, ayant été renommée en 2022. Elle avait également été nommée membre de l'Electoral Supervisory Commission et de l'Electoral Boundary Commission en 2018. Il n'y a que la Chief Executive Officer de la FIU, Carine Charlette Katinic, qui est toujours en poste.