Seychelles: Le pays lève le moratoire sur la conversion de propriétés résidentielles en hébergements touristiques

Un haut responsable du gouvernement a déclaré lundi que le moratoire sur les demandes de changement d'usage pour la conversion de propriétés résidentielles en hébergements touristiques aux Seychelles serait levé le 13 janvier de l'année prochaine.

Le moratoire a été mis en place en août 2023 et est en train d'être levé après qu'une nouvelle politique a été récemment approuvée par le Conseil des ministres. Cela signifie que la conversion de propriétés résidentielles en hébergements touristiques peut désormais s'effectuer conformément aux normes du ministère du Tourisme.

La nouvelle politique ne s'appliquera qu'à Mahé et Praslin, les deux îles principales des Seychelles. Le moratoire sur la troisième île la plus peuplée de La Digue restera en vigueur.

La secrétaire principale au tourisme, Sherin Francis, a déclaré : « La nouvelle politique entraînera des changements dans les procédures. Avant, les candidats devaient soumettre leurs plans à l'autorité de planification pour un changement d'utilisation, mais désormais, ils devront passer par une étape préalable obligatoire de planification. Le ministère du Tourisme évaluera le bien pour s'assurer qu'il répond aux normes requises avant que les plans ne soient envoyés à l'autorité de planification.

Les candidats devront soumettre leur lettre d'intention au Département du Tourisme, après quoi une visite sera organisée en présence de tous les organismes concernés, pour évaluer le bien et fournir un rapport. Les candidats disposeront du rapport qui pourra être utilisé lorsqu'ils soumettront leur demande à l'autorité de planification.

Si la demande est retenue, le demandeur peut postuler pour l'étape d'occupation, où une autre visite sera effectuée et en cas de succès, le processus d'obtention d'un permis commencera alors.

Mme Francis a expliqué que ce changement mettra l'accent sur un tourisme de meilleure qualité et à faible impact, tout en rationalisant le processus de candidature et en garantissant la collaboration avec les agences compétentes.

Après les recommandations des études sur la capacité d'accueil, qui montrent que les produits d'hébergement des Seychelles sont presque saturés, Mme Francis a déclaré que les nouvelles installations de changement d'utilisation doivent apporter une valeur ajoutée significative au marché touristique existant.

L'objectif est d'offrir une expérience client distinctive et de meilleure qualité grâce à des procédures meilleures et plus responsables.

"Nos exigences physiques restent et nous examinerons l'emplacement et la taille de la propriété, ainsi que les exigences minimales, telles que la taille des pièces et les mesures de sécurité. Nous avons également inclus certains critères liés à la durabilité, pour commencer à inciter nos opérateurs à réfléchir au développement durable. lors de la planification de leur développement », a ajouté Mme Francis.

Selon les critères fixés, un changement d'utilisation vers des hôtels de grande et moyenne taille doit répondre à une note minimale de 4 étoiles, tandis qu'un changement d'utilisation vers de petits hôtels, des gîtes et des maisons d'hôtes doit répondre à une note minimale Seychelles Secret Gold.