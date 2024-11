Sénégal: Résultats provisoires des commissions de recensement des votes - Les départements livrent leur verdict

Près de quarante-huit heures après la fermeture des bureaux de vote, les résultats officieux sortis des urnes, lors des élections législatives anticipées, ont été confirmés par les différentes Commissions départementales de recensement des votes. La liste Pastef que les tendances lourdes donnaient largement victorieuse du scrutin a bien fini de s'imposer dans presque tous les départements du Sénégal, à l'exception notable de ceux de Matam, Kanel, Gossas et Podor.

En attendant la réunion, à partir de ce mercredi 20 novembre, de la Commission nationale de recensement des votes présidée par le magistrat Abdoulaye Ba de la Cour d'appel de Dakar, les premiers résultats officiels des élections législatives anticipées ont été proclamées hier, mardi, par les différentes commissions départementales chargées du dépouillement et du décompte des votes. La liste Pastef, dirigée au plan national par Ousmane Sonko, sort largement victorieuse du scrutin législatif en gagnant la presque totalité des départements.

Outre le département de Dakar remporté haut la main par le parti au pouvoir, celui de Guédiawaye est aussi tombé dans l'escarcelle de Pastef. Selon les résultats provisoires de la Commission départementale de recensement de Guédiawaye proclamés hier, mardi, le parti Pastef sort en tête avec 61.061 voix devant la coalition Jàmm Ak Njariñ qui arrive en deuxième position avec 16.678 voix sur 98.402 suffrages valablement exprimés. Dans le département de Keur Massar, Pastef rafle la mise avec un écart de plus de 60 000 voix sur Jamm Ak Njariñ de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Sur les 249 588 électeurs inscrits dans le département de Keur Massar, 113 097 ont voté dont 525 hors bureau de vote. Le nombre de suffrages valablement exprimés s'élève à 112 572, selon le décompte de la Commission départementale de recensement des votes.

Thiès, Saint-Louis, Mbacké, Linguère aux couleurs de Pastef

Pastef reste également en tête dans le département de Saint-Louis et largement, selon la Commission départementale de recensement des votes. Avec 54 250 voix sur les 87 690 suffrages valablement exprimés, le parti au pouvoir domine la coalition Takku Wallu Sénégal qui vient en deuxième position avec 19 809 voix devant la coalition Jamm ak Njariñ qui obtient 3058 voix. Thiès n'a pas échappé aussi à la déferlante Pastef : toutes les 15 communes du département sont tombées entre les mains du parti au pouvoir. Il en est de même pour Diourbel, Bambey, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Louga, Kébémer, Foudiougne, Linguère et bien d'autres départements dont les commissions de recensement des votes donnent des résultats provisoires qui octroient la victoire à la liste Pastef et, par voie de conséquence, le nombre de députés y afférent.

La victoire de la coalition conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko est encore plus emblématique à Mbacké, un département où la victoire de Pastef n'était pas donnée d'avance, pour bien de raisons sortant du cadre exclusivement politique. .Le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir) y a cependant remporté largement le scrutin législatif anticipé de dimanche en décrochant 128 028 suffrages sur les 164 823 valablement exprimés et du coup les cinq députés du département.

Même le département de Dagana, chasse gardée d'Oumar Sarr, ancien ministre et maire de la ville éponyme depuis 1996, est tombé aux mains de Pastef, selon la Commission départementale de recensement des votes. Que dire du département de Fatick où régnait sans partage Macky Sall, président sortant de la République. Le parti Pastef, au pouvoir, y est sorti vainqueur des législatives anticipées, en s'adjugeant 28 052 voix, selon les résultats provisoires de la Commission de recensement des votes du département en question. La coalition Takku Wallu Sénégal arrive en deuxième position avec 20.958 voix.

Matam, Kanel, Podor, Gossas : les poches de résistance

Selon les résultats provisoires proclamés par les Commissions dédpartementales de recensement des votes qui sont venus confirmer les grandes tendances dégagées quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, ils ont été peu de départements à avoir résisté à la liste Pastef. Parmi ceux-ci, on relève le département de Matam où Takku-Wallu Sénégal du président Macky Sall gagne largement avec un total de 55 684 suffrages devant le parti Pastef qui comptabilise 14 597 suffrages. Jamm ak Njarin et sa tête de liste Abou Diallo arrivent en troisième position avec 10 786 voix, selon la Commission départementale. La coalition Takku-Wallu-Sénégal s'est également emparée de Kanel, toujours dans la région de Matam. Le département en question a accordé la majorité de ses suffrages à la liste Takku-Wallu (APR-PDS et Rewmi), qui a obtenu 23 905 voix devant la coalition Jamm ak Njarin qui récolte 9 710 voix et And ci Kooluté Nguir Sénégal (AKS) qui obtient 9 284 des suffrages. Le Pastef qui vient en quatrième position ne glane que 6 695 voix, selon les résultats provisoires de la Commission départementale de recensement des votes de Kanel.

Les seuls départements ayant échappé à Pastef et éventuellement à Takku-Wallu ont été Podor et Gossas. Selon les résultats provisoires des commissions de recensement de ces deux départements, Jamm ak Njariñ s'est offert le département de Podor avec 41 349 voix sur les 121 059 valablement exprimées devançant la liste de la coalition Takku Wallu, classée deuxième avec 37 813 voix. Quant au département de Gossas (région de Fatick), il est tombé dans l'escarcelle de La marche des territoires/Ande nawlé qui est arrivée en tête du scrutin avec 10 379 des 23 743 suffrages valablement exprimés, selon la Commission départementale de recensement des votes.

Tous ces résultats provisoires attendent toutefois la validation de la Commission nationale de recensement des votes qui débute ses travaux ce jour, mercredi, pour proclamer ses résultats vendredi, selon la Direction générale des élections (DGE).