Kenya: L'USYPAC et la FIJ organisent une consultation régionale sur le renforcement des syndicats

communiqué de presse

Cette consultation de deux jours a rassemblé des dirigeants de syndicats de journalistes de la République démocratique du Congo (RDC), du Congo Brazzaville, du Tchad, du Cameroun et de l'Union des journalistes du Kenya (KUJ), hôte de la consultation.

La consultation visait à partager des expériences et des idées sur la manière de renforcer les syndicats de journalistes dans la région de l'Afrique centrale et de travailler sur des stratégies visant à améliorer les conditions de travail des journalistes dans la région, le recrutement de jeunes journalistes travaillant en ligne et de journalistes indépendants dans les syndicats, la réforme du droit des médias, la défense des droits du travail et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la défense des droits et du bien-être des journalistes et la responsabilisation des gouvernements pour garantir la sûreté et la sécurité des journalistes en Afrique centrale.

Le secrétaire général de l'Union des journalistes du Kenya, Eric Charles Oduor, a déclaré que la KUJ est fière de partager son expérience avec les syndicats d'Afrique centrale, soulignant les défis auxquels les syndicats de cette région sont confrontés, en particulier en termes d'engagement des employeurs des médias à signer des conventions collectives et à les mettre en oeuvre.

Eric a souligné qu'il est triste de savoir que la plupart des conventions collectives qui ont été signées par les syndicats de journalistes en Afrique centrale ne sont pas mises en oeuvre et que plus de 75% des journalistes travaillant dans la région le font sans aucune forme de contrat ou de prestations de sécurité sociale. Il a appelé les dirigeants syndicaux de la région d'Afrique centrale à travailler ensemble dans la solidarité afin de relever rapidement les énormes défis auxquels sont confrontés les médias dans leurs différents pays.

Le président de l'USYPAC, Abbas Mahamoud Tahir, a déclaré que les conditions de travail des journalistes dans la région d'Afrique centrale sont très difficiles, la plupart des journalistes continuent à recevoir des salaires inférieurs au salaire minimum. Les femmes journalistes sont également confrontées à de nombreux problèmes car elles sont constamment attaquées et menacées en raison de leur genre et non de leurs compétences, ce qui fait que la plupart des parents ne veulent pas que leurs filles travaillent comme journalistes.

Il convient également de noter que le modèle économique actuel des médias ne favorise pas non plus la plupart des journalistes, qui sont censés être multitâches, alors que les rémunérations qu'ils reçoivent ne correspondent pas aux services qu'ils fournissent, ce qui fait que la plupart des jeunes journalistes préfèrent travailler pour des médias étrangers en ligne.

Le Directeur du Bureau Afrique de la FIJ, Pa Louis Thomasi, a déclaré que l'USYPAC devrait accorder une plus grande priorité au recrutement de jeunes journalistes travaillant en ligne dans les syndicats, notant le vieillissement des membres de la plupart des syndicats de la région. Il a également appelé les dirigeants de l'USYPAC à s'engager davantage auprès des autres syndicats et associations de la région afin qu'elles intègrent l'USYPAC. Il est également nécessaire que tous les syndicats de la région s'associent aux centrales syndicales nationales, car les journalistes font partie intégrante du mouvement des travailleurs.

Les dirigeants syndicaux présents à la consultation ont dénoncé le refus délibéré des propriétaires de médias de la région d'Afrique centrale de délivrer des contrats aux employés, ce qui constitue une grave violation du Code de travail, et ont noté que dans presque tous les pays de la région, la majorité des journalistes travaillent sans aucune forme de contrat, tandis que certains journalistes ont travaillé en tant que stagiaires pendant plus de sept ans sans aucune forme de salaire. Les dirigeants syndicaux ont recommandé ce qui suit :

Transformer les recommandations de la réunion de Douala en plan d'actions élaborer un plan stratégique pour 2025 - 2028 par chaque syndicat

Recruter des jeunes journalistes pour le renouvellement des instances dirigeantes des syndicats entreprendre des nouvelles démarches pour un partenariat effectif entre L'USYPAC et l'UNESCO.