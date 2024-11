Egypte: Amenli, obtient un financement de 2,3 millions de dollars pour élargir l'accès à l'assurance

Le courtier en assurance égyptien Amenli obtient un financement de 2,3 millions de dollars mené par la BERD et Y Combinator

Financement pour favoriser la transformation numérique du marché égyptien de l'assurance, sous-pénétré, et renforcer les capacités technologiques.

Amenli vise à faire passer le faible taux de pénétration de l'assurance en Égypte à 5 %, en ciblant un marché de 20 milliards de dollars.

Amenli, courtier insurtech égyptien agréé par l'Autorité de régulation financière (FRA), a levé 2,3 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement mené par la branche capital-risque de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec le soutien complémentaire de Y Combinator (YC).

Les fonds permettront d'accélérer la croissance d'Amenli, de renforcer ses capacités technologiques et de favoriser la transformation numérique sur le marché égyptien de l'assurance, qui est sous-pénétré.

Amenli prévoit de tirer parti du financement pour diversifier les canaux de distribution, investir dans le développement de produits et utiliser des initiatives soutenues par la FRA telles que l'eKYC et l'eSignature. Le taux de pénétration de l'assurance en Égypte est l'un des plus faibles au monde, mais Amenli a pour objectif de le porter à 5 %, pour un marché de 20 milliards de dollars.

Points clés à retenir

La croissance rapide d'Amenli, qui a notamment multiplié par 14 les partenariats de distribution au détail et par 5 les offres destinées aux PME, souligne son leadership dans le paysage évolutif de l'assurance en Égypte. Soutenue par des investisseurs solides, une technologie avancée axée sur l'IA et un soutien réglementaire, Amenli est positionnée pour capitaliser sur le marché de l'assurance inexploité du pays, en offrant des solutions personnalisées et efficaces aux particuliers et aux PME tout en conduisant la transformation de l'ensemble de l'industrie.