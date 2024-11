Afrique: iHub s'installe dans un nouveau siège à Nairobi et se développe sur le continent

iHub, anciennement acquis par CcHub, a déménagé dans un nouveau siège moderne dans le quartier de Lavington à Nairobi.

La nouvelle installation comprend un pôle médias et divertissement, des espaces de travail en commun, des bureaux pour les sociétés de capital-risque et un soutien aux professionnels du cinéma, de la télévision et des médias sociaux.

La croissance d'iHub est évidente grâce aux partenariats avec Safaricom et Spark Accelerator, au soutien apporté à des startups comme Chaptr et Chumz, et à l'investissement de 1,2 million de dollars dans 36 startups edtech en collaboration avec la Mastercard Foundation.

Cinq ans après son acquisition par CcHub, iHub a déménagé dans un siège moderne de deux étages dans le quartier chic de Lavington à Nairobi.

Les nouvelles installations comprennent un centre de médias et de divertissement pour soutenir les professionnels du cinéma, de la télévision et des médias sociaux, ainsi que des espaces de co-working, des cabines privées, des salles de conférence et des bureaux pour les sociétés de capital-risque telles que TLcom et Verod-Kepple Africa Ventures.

Ce déménagement témoigne de la croissance d'iHub et de son engagement dans l'écosystème technologique du Kenya. Cette année, iHub s'est associé à Safaricom et à Spark Accelerator pour soutenir des startups comme Chaptr et Chumz, tout en investissant 1,2 million de dollars dans 36 startups edtech dans le cadre d'une collaboration avec la Mastercard Foundation.

Points clés à retenir

Le nouveau siège d'iHub reflète l'expansion de ses opérations au Kenya tout en renforçant sa stratégie panafricaine avec des opérations au Nigeria, au Rwanda et en Namibie. S'appuyant sur un modèle de syndicat, iHub met en relation des startups avec des financements de 20 000 à 250 000 dollars par le biais de prêts, de subventions et d'obligations convertibles.

Parallèlement, CcHub élargit son empreinte en lançant le Janta TechHub au Togo pour soutenir l'innovation dans toute l'Afrique. Ces initiatives soulignent le rôle d'iHub et de CcHub en tant que facilitateurs essentiels de l'écosystème technologique du continent.