Afrique: Andela et la CNCF s'associent pour former 20 000 Africains dans les compétences Cloud-Native

Andela, l'entreprise mondiale d'externalisation des talents, s'est associée à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) pour former 20 000 développeurs africains aux technologies cloud-natives.

Le programme gratuit de trois ans se concentrera sur Kubernetes et d'autres outils cloud-native, dotant les participants de certifications telles que Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) et Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

La formation s'adresse au marché des talents d'Andela, qui compte plus de 150 000 professionnels de la technologie, principalement basés en Afrique, et offre un mentorat et l'accès à une communauté de soutien. Cette initiative intervient dans un contexte de pénurie mondiale de professionnels qualifiés dans le domaine du cloud, avec environ 7,5 millions de postes liés au cloud non pourvus d'ici 2025.

Points clés à retenir

En formant des développeurs africains, Andela et la CNCF visent à combler le déficit de compétences cloud-natives au niveau mondial, en accord avec la mission d'Andela qui consiste à renforcer les talents africains. Alors que les entreprises du monde entier sont confrontées à des retards et à des coûts accrus en raison de la pénurie d'experts en informatique dématérialisée, ce partenariat tire parti de la main-d'oeuvre technologique croissante de l'Afrique pour répondre à la demande mondiale, en fournissant aux développeurs les compétences nécessaires pour accéder à des opportunités à forte valeur ajoutée dans l'industrie technologique mondiale.