Afrique du Nord: Qara lève 2,6 millions de dollars pour développer ses solutions de chaîne d'approvisionnement dans la région MENA

Qara obtient un financement de 2,6 millions de dollars de la part d'investisseurs stratégiques pour ses solutions technologiques de chaîne d'approvisionnement basées dans la région MENA.

L'écosystème numérique de Qara authentifie les produits, connecte les entités de la chaîne d'approvisionnement et utilise l'IA pour prendre des décisions fondées sur des données.

L'expansion en Arabie saoudite grâce à l'initiative de relocalisation du NTDP soutient l'alignement de Qara sur les objectifs de Vision 2030, visant à révolutionner le marketing B2B2C et l'efficacité de la distribution.

La startup technologique de la chaîne d'approvisionnement Qara, basée dans la région MENA, a obtenu 2,6 millions de dollars lors d'un tour de table mené par des investisseurs stratégiques. L'écosystème numérique de Qara permet aux fabricants d'authentifier les produits, de se connecter tout au long de la chaîne d'approvisionnement et d'exploiter l'IA pour prendre des décisions fondées sur des données.

Le financement soutient l'entrée de Qara en Arabie saoudite dans le cadre de l'initiative de relocalisation du Programme national de développement technologique (NTDP), facilitant l'intégration de la technologie dans l'écosystème en croissance rapide du Royaume, aligné sur les objectifs de la Vision 2030.

Ayant déjà collaboré avec 35 fabricants pour authentifier plus de 28 millions de produits et se connecter avec 50 000 utilisateurs de la chaîne d'approvisionnement en Égypte, en Arabie saoudite et au Kenya, Qara vise à révolutionner le marketing B2B2C, à améliorer l'efficacité de la distribution et à préserver l'intégrité de la marque.

Points clés à retenir

Avec des outils tels que l'application "Asly", qui lutte contre la contrefaçon et renforce la confiance des clients grâce à la vérification des produits par QR, Qara répond aux défis urgents de la chaîne d'approvisionnement tout en favorisant la transformation numérique. En s'implantant en Arabie saoudite, Qara renforce son ancrage dans la région MENA, en donnant aux entreprises les moyens de disposer de solutions évolutives et sécurisées qui s'alignent sur les objectifs régionaux de transformation numérique et sur l'accent mis par Vision 2030 sur l'innovation et la technologie.