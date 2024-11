Tunis — Un projet visant la création d'opportunités d'emploi dans le secteur agroalimentaire moyennant un budget de 7 000 000 $ (sept millions de dollars), (environ 22 millions de dinars), a été approuvé par le Comité de Pilotage du Fonds Fiduciaire Multi-donateurs pour la Jeunesse et l'Emploi en Tunisie (MPTF), lors de sa deuxième réunion annuelle, tenue lundi 18 novembre 2024 à Tunis.

Le projet, d'une durée de 36 mois est le premier à être financé via le MPTF. Il propose de soutenir des jeunes entrepreneurs à créer des projets agricoles, indique le ministère de l'Economie et de la Planification, dans un communiqué.

Intitulé "Investissement agroalimentaire responsable pour l'emploi des jeunes, la transformation des systèmes alimentaires et le développement durable", ce projet sera implémenté conjointement par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Il prévoit de fournir un soutien financier et technique et de favoriser la création de, au moins, 1200 emplois directs et indirects. "Il met l'accent sur l'inclusion des femmes, des personnes handicapées et la transition des travailleurs informels vers l'économie formelle".

Des représentants du gouvernement, des représentants des Nations unies en Tunisie et de l'ambassade du Royaume des Pays Bas en Tunisie ont pris part à la réunion du Fonds.

Les membres du comité ont rappelé l'importance et le besoin d'avoir un mécanisme de financement et de coordination qui vient appuyer les initiatives de l'Etat en matière de création d'emploi. Le Fonds pour la Jeunesse et l'Emploi constitue à cet effet une réponse conjointe et coordonnée pour offrir des réponses ciblées et concrètes contribuant à la création d'emplois décents et pérennes.

Le Fonds Fiduciaire Multi-donateurs pour la Jeunesse et l'Emploi en Tunisie a été lancé conjointement par le gouvernement tunisien et les Nations unies le 28 novembre 2023. Il vise à répondre à l'urgence de la création d'emplois décents, en mettant l'accent sur les personnes les plus vulnérables. Le Royaume des Pays-pays est le premier donateur à contribuer à ce fonds avec 10 525 000 $ (dix millions cinq cent vingt-cinq mille dollars).

Alignée sur la vision 2035 de la Tunisie, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la réalisation de l'Agenda de développement durable 2030, et contribuera à la mise en oeuvre du cadre de coopération signé entre le Gouvernement Tunisien et les Nations unies en décembre 2020 en soutien aux efforts de la Tunisie en matière de développement.