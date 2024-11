Ile Maurice: Le déficit commercial bondit de 47,7 % en un an

Le déficit commercial de Maurice s'est nettement creusé en septembre 2024, atteignant Rs 18,8 milliards, contre Rs 12,7 milliards à la même période en 2023, soit une augmentation significative de 47,7 %, selon les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius. Cette dégradation résulte d'une hausse continue des importations, qui ont atteint Rs 28 milliards en septembre 2024, tandis que les exportations totales se sont limitées à Rs 9,8 milliards. Le déficit commercial de Maurice a ainsi augmenté de 6,9 % par rapport au mois précédent.

Selon les chiffres, les importations ont augmenté de 3,7 % par rapport à août 2024 et de 33,6 % par rapport à septembre 2023. Les segments ayant coûté le plus en septembre incluent l'importation de carburants minéraux, de lubrifiants et de matériaux connexes, dont la valeur a atteint Rs 6,1 milliards, ainsi que les machines et équipements de transport, évalués à Rs 6,7 milliards.

Toujours en septembre, l'importation d'animaux vivants et de produits alimentaires s'est élevée à Rs 4,9 milliards, contre Rs 5,2 milliards en août. À titre de comparaison, cette valeur n'était que de Rs 3,2 milliards en septembre 2023. Les importations de produits chimiques et de leurs dérivés ont également augmenté, passant de Rs 2,4 milliards en août 2024 à Rs 2,7 milliards en septembre 2024. En revanche, les importations de biens manufacturés, classés par matière, ont été de Rs 196 millions en septembre 2024.

Les chiffres de Statistics Mauritius révèlent un déclin des exportations, ce qui pourrait également refléter l'état de nos secteurs exportateurs. En septembre 2024, les exportations ont légèrement diminué, passant de Rs 10 milliards en août à Rs 9,8 milliards, soit une baisse de 1,9 % par rapport à août 2024, tout en enregistrant une hausse de 12,8 % par rapport à septembre 2023. En septembre 2023, la valeur totale des exportations était de Rs 8,7 milliards.

Le pays a exporté pour Rs 3,3 milliards de nourriture et de bétail en septembre, une légère augmentation par rapport aux Rs 3,1 milliards enregistrés en août 2024. En revanche, les exportations de boissons et de tabac ont reculé, passant de Rs 106 millions en août à Rs 68 millions en septembre. Bien que l'importation de carburants minéraux, de lubrifiants et de matériaux connexes coûte des milliards de roupies, les exportations de ces produits se sont limitées à seulement Rs 1 million en août et septembre 2024. Par ailleurs, la valeur des exportations d'articles manufacturés divers a chuté, passant de Rs 2,2 milliards en août 2024 à Rs 1,8 milliard en septembre 2024.

Importation massive de la Chine

Le pays importe massivement de la Chine, avec une hausse constante de la valeur des importations entre septembre 2023 et septembre 2024. En septembre 2024, Maurice a importé pour Rs 5,8 milliards de produits chinois, contre Rs 4,7 milliards en août 2024 et Rs 3,9 milliards en septembre 2023. Les importations en provenance des Émirats arabes unis ont doublé sur la même période, passant de Rs 2,2 milliards en septembre 2023 à Rs 4,9 milliards en septembre 2024.

En revanche, celles en provenance de l'Inde ont diminué, passant de Rs 2,6 milliards en août 2024 à Rs 2 milliards en septembre 2024. Les importations en provenance d'Afrique du Sud se sont élevées à Rs 2 milliards en septembre 2024 et marquent une hausse par rapport au Rs 1,2 milliard enregistré en août 2024. Une augmentation a également été observée dans les importations en provenance de la France et de l'Allemagne.

En ce qui concerne nos exportations, les États-Unis arrivent en tête avec une valeur de Rs 1,1 milliard, soit le même montant qu'en septembre 2023. En revanche, en août 2024, la valeur n'avait été que de Rs 735 millions. Les exportations vers l'Afrique du Sud ont chuté, passant de Rs 1,3 milliard en août 2024 à Rs 712 millions en septembre 2024. Celles destinées au Royaume-Uni ont également diminué, passant de Rs 676 millions en août 2024 à Rs 540 millions en septembre 2024, tandis qu'elles s'élevaient à Rs 653 millions en août 2023.