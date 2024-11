Ile Maurice: 15 ans d'engagement célébrés à travers une comédie musicale

Autisme Maurice célébrera ses 15 ans d'existence avec la comédie musicale «Briser les Barrières», un événement qui se tiendra le mardi 26 novembre, à 19 h 30, au Caudan Arts Centre. À cette occasion, l'association mettra en lumière son parcours et ses réalisations grâce à une performance collective mêlant théâtre, chant et danse.

Le spectacle réunira élèves, parents et enseignants pour retracer l'histoire de l'établissement. À travers ces différentes formes artistiques, les participants illustreront les défis rencontrés depuis la création de l'école, ainsi que les progrès réalisés pour créer un environnement éducatif et social adapté aux enfants autistes.

Trouble du développement neurologique

L'autisme ou trouble du spectre de l'autisme (TSA) est un trouble neurologique, qui affecte les capacités de communication et les interactions sociales. Ses manifestations varient d'un individu à l'autre, selon l'intensité du trouble. Les enfants autistes rencontrent souvent des difficultés à comprendre les codes sociaux, à établir des relations et à exprimer leurs émotions. Ces particularités sont généralement détectées dès les premières années de vie, bien que le diagnostic et la reconnaissance du trouble diffèrent selon les pays.

À Maurice, de nombreuses familles d'enfants autistes se heurtent à un manque de ressources adaptées et à une prise en charge insuffisante. C'est dans ce contexte qu'Autisme Maurice a vu le jour, dans le but de soutenir les enfants et leurs familles, tout en oeuvrant pour une meilleure inclusion des personnes autistes au sein de la société.

Événement de sensibilisation et de célébration

La mise en scène de Briser les Barrières est assurée par Jerzy Narraidoo et Lise Juganaikloo tandis que les chorégraphies sont signées Winley Legris. Laura Augustin, présidente d'Autisme Maurice, sera la soliste principale. Le spectacle vise non seulement à célébrer les 15 ans de l'association mais aussi à sensibiliser le public aux réalités de l'autisme et à l'importance de l'inclusion.

Les billets, au prix de Rs 700, sont disponibles sur le site du Caudan Arts Centre : caudanartscentre.com.