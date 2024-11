Tunisie: Semaine de la cuisine italienne au pays - « Nos racines culinaires à travers les perles de la méditerranée - La grenade »

La IXe édition de la Semaine de la Cuisine italienne dans le Monde, une initiative soutenue par le Ministère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se déroule du 16 au 22 novembre 2024 avec une série d'événements prévus dans le monde entier dont la Tunisie.

L'événement organisé par l'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur (ICE-Agence) et réservé aux professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, restaurants, structures hôtelières) a lieu le 20 novembre à l'Institut Supérieur d'Etudes Touristiques et Hôtelières Sidi-Dhrif (ISETH).

L'un des thèmes de cette IXème édition porte sur « L'Italie et la Tunisie : nos racines culinaires à travers les perles de la Méditerranée : la grenade », qui prévoit un Show Cooking et une Master class par le chef italien Roberto D'Adduzio du Four Season Hôtel de Tunis. ICE-Agence renouvelle ainsi, pour la troisième année consécutive l'activité de formation dédiée aux étudiants de l'ISETH.

Les étudiants prépareront un menu dédié à la grenade et expérimenteront la préparation des pâtes artisanales, qui font partie du patrimoine culturel et culinaire italien. Les opérateurs professionnels invités (importateurs-distributeurs, restaurants, hôtels, presse) pourront apprécier les plats préparés par les étudiants et le livre de recettes créé pour l'occasion sera distribué aux amateurs de la cuisine italienne.

D'après communiqué