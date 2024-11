Maroc: Aousserd - Le CPDH approuve des projets à caractère social au titre de 2024

Dakhla — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d'Aousserd a adopté, mardi à l'annexe de la province à Dakhla, une série de projets à caractère social programmés dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l'année 2024.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province d'Aousserd, Mohammed Rochdy, les membres du CPDH ont approuvé une contribution de l'INDH d'environ un million de dirhams (MDH) pour assurer l'équipement de deux centres d'accueil à Bir Gandouz et à El Guergarat, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ils ont également validé une convention de partenariat avec la société de développement local "Dakhla Aménagement et Développement", portant sur la mis en place et la réhabilitation des établissements sociaux et de santé dans la région Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que leur raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et celui routier.

Ce projet ayant nécessité un montant global d'environ 376.900 dirhams, vise à prodiguer des soins aux patients souffrant d'insuffisance rénale au niveau de la région, ainsi qu'aux enfants autistes qui bénéficient des services d'écoute, d'orientation et d'accompagnement.

Par ailleurs, les membres du CPDH ont examiné l'état d'avancement des programmes de l'INDH dans la province en 2024, mobilisant des crédits qui s'élèvent à plus de 16 MDH.

S'agissant du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, six projets ont été programmés pour une enveloppe budgétaire de plus de 1,4 MDH.

Ces projets qui portent sur le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et routier, contribuent significativement à améliorer l'accès aux infrastructures et services de base dans la province, au profit de plus de 1.100 personnes.

Concernant le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, trois projets ont été programmés au titre de 2024 pour un montant de plus de 1,5 MDH.

Pour ce qui est du programme relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, 44 projets relatifs à l'appui à l'entreprenariat chez les jeunes, ont été approuvés, mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 2,69 MDH.

S'agissant du programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, 21 projets ont été programmés pour un montant de plus d'un million de dirhams portant sur les axes de la santé de la mère et de l'enfant, et celui de l'appui à la scolarité et la lutte contre l'abandon scolaire, outre le soutien à l'enseignement préscolaire en milieu rural.