Maroc: Agadir - Ouverture du 10è Forum arabe des petites et moyennes industries

Agadir — Les travaux de la dixième édition du Forum arabe des petites et moyennes industries se sont ouverts mercredi à Agadir, sous le thème "L'économie numérique et l'avenir des petites et moyennes entreprises industrielles".

Cet événement de trois jours, met l'accent sur l'importance de la digitalisation, des outils et solutions technologiques dans le développement des industries, l'augmentation de la productivité, le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Initié par la région Souss Massa, en coopération avec la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services (FCMCIS) et l'Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines (OADIM), ce Forum se veut un espace d'échange des connaissances et des points de vue pour s'inspirer des expériences et des initiatives pionnières en matière de transformation numérique des petites et moyennes entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division du développement durable à l'OADIM, Aladdin Ladeed a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé aux petites et moyennes industries, notant que ce Forum met l'accent notamment sur les moyens de développement et de promotion de ce secteur à la lumière des mutations numériques et des innovations technologiques actuelles.

Les participants à cette rencontre examineront notamment des thématiques portant sur le renforcement des capacités en matière d'analyse de la chaîne de valeur pour les petites et moyennes entreprises et les sociétés opérant dans le domaine de la fabrication alimentaire, ainsi que l'amélioration du concept de responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des institutions industrielles et leur rôle dans le développement économique et social, a précisé M.Ladeed.

Pour sa part, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Souss Massa, Said Dor a souligné que ce conclave se veut une occasion pour l'échange et le partage des expertises en matière de promotion du tissu des petites et moyennes entreprises, notant que ce Forum mettra la lumière sur les contraintes et les défis liées à ce secteur avec un focus particulier sur l'importance du volet de la formation dans l'accompagnement et la croissance de ces entités économiques.

De son côté, le président de la commission du développement environnemental au Conseil de la région Souss Massa, Mohamed Aboubi a fait savoir qu'outre les pays arabes, ce conclave est marqué par la participation d'experts en provenance de la Turquie, la France, les Pays-Bas et l'Espagne, précisant qu'en marge de ce Forum il sera procédé à la tenue des travaux du Conseil exécutif de l'OADIM.

Selon les organisateurs, cette dixième édition du Forum arabe des petites et moyennes industries se tient dans un contexte de transformations économiques et technologiques constantes, marqué par une tendance internationale à exploiter et utiliser les capacités numériques modernes, l'économie de la connaissance et les applications de l'intelligence artificielle pour promouvoir et développer les industries dans divers secteurs.

Dans cette perspective, la numérisation représente une opportunité majeure pour les petites et moyennes entreprises industrielles. Elle leur permet d'optimiser leurs performances, d'augmenter leur productivité, d'améliorer leur compétitivité et de s'adapter plus rapidement aux évolutions technologiques, leur ouvrant ainsi l'accès à des marchés jusqu'alors inaccessibles.

Ce forum est axé sur les moyens de revitalisation du secteur des petites et moyennes entreprises et en faire un secteur pionnier qui contribue efficacement à la réduction du chômage et de la pauvreté en favorisant la croissance économique et le développement inclusif et durable.