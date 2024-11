Maroc: Fête de l'Indépendance - Inauguration de la Plateforme des jeunes Lissasfa à Hay Hassani

Casablanca — La Plateforme des jeunes Lissasfa a été inaugurée, mardi, dans la préfecture d'arrondissement de Hay Hassani (Casablanca), à l'occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance.

La mise en place de cette nouvelle plateforme, inaugurée par le gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Hay Hassani, présidente du Comité préfectoral du développement humain (CPDH), Khadija Benchouikh, vise à consolider les acquis réalisés dans ce domaine au profit des jeunes de cette préfecture.

La Plateforme des jeunes Lissasfa, deuxième plateforme au niveau du territoire de la préfecture, a été créée grâce à un financement de l'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH) (Programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes), dans le cadre d'un partenariat entre le CPDH à Hay Hassani et l'association Centre d'Incubation de Recherche Action en Economie Sociale et Solidaire, à qui a été confiée la gestion de la Plateforme.

Ladite plateforme dispose d'un espace d'accueil, pensé pour recevoir les jeunes dans un cadre chaleureux et informatif, d'un espace d'écoute et d'orientation, destiné à fournir des conseils personnalisés, ainsi que d'un espace d'accompagnement, dédié à trois axes prioritaires à savoir l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, et l'économie sociale et solidaire.

Elle dispose également de salles de réunions, d'une salle de formation ainsi que des espaces de travail collaboratif (Coworking spaces), offrant un cadre moderne et stimulant pour l'accès à l'information, le réseautage et la concrétisation des projets. La Plateforme se positionne comme un hub interconnecté, rassemblant différents acteurs de l'écosystème local pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Cette initiative a pour vocation de devenir un levier d'autonomisation et d'épanouissement pour les jeunes, notamment issues des quartiers Lissasfa et Nassim, tout en renforçant les dynamiques locales et en favorisant une intégration harmonieuse dans la vie socio-économique, et ce, en partenariat et en collaboration avec l'ensemble des partenaires, institutions, associations et acteurs locaux concernés, chacun dans le cadre de ses prérogatives.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence des élus, des services extérieurs, des associations partenaires et d'autres acteurs opérant dans le domaine social et économique.