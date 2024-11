Maroc: Fès - La Fête de l'indépendance, une épopée intemporelle qui incarne la forte cohésion entre le trône et le peuple (conférenciers)

Fès — La Fête de l'indépendance est une épopée intemporelle qui incarne la forte cohésion entre le trône et le peuple, ont affirmé les participants à une conférence organisée mardi à Fès par la délégation régionale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et membres de l'armée de libération.

Cette conférence, organisée en partenariat avec la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication) à Fès-Meknès sous le thème "Portées et symbolique de la Fête de l'indépendance", a souligné que l'anniversaire de cet épisode historique est l'occasion de tirer des enseignements et mettre en exergue les grands sacrifices consentis par le Trône et le peuple pour parvenir à la liberté et à l'indépendance.

A cette occasion, le délégué régional du Haut-Commissariat aux anciens résistants et membres de l'armée de libération à Fès, Badr Essili, a indiqué à la MAP que l'objectif principal de la commémoration de la Fête de l'indépendance est d'inculquer une culture de patriotisme et de citoyenneté positive aux générations montantes.

Pour sa part, l'enseignant chercheur à l'Université Moulay Ismail de Meknès, Rachid Benomar, a souligné que la forte cohésion entre le Trône et le peuple a conduit à l'indépendance du Maroc, à la récupération du Sahara marocain et au lancement du processus de développement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc ayant connu un saut qualitatif dans de nombreux domaines (droits, législation, politique, économique, social...).

Il a ajouté que la lutte pour l'indépendance est étroitement liée à la bataille pour le développement, puisque le Maroc a entamé le processus de réforme dès son accession à l'indépendance en lançant des initiatives de développement prometteuses et en suscitant une mobilisation nationale pour construire un Maroc nouveau et fort qui parachève le processus de la lutte nationale.

Dans cette même veine, le professeur de littérature maghrébine et andalouse à l'Université Moulay Ismail, Khalid Touzani, a mis en exergue les efforts de la littérature marocaine dans la défense de la patrie par la langue et la plume, à travers l'exemple d'un certain nombre de poètes marocains.

Le chercheur a souligné que la dimension patriotique était présente dans la poésie et littérature marocaines en particulier, pour défendre les constantes nationales et religieuses par la plume, à l'instar de la défense de la patrie par les armes pendant la période de la résistance.