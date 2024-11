Tunisie: Régularisation de la situation des enseignants contractuels - Les textes réglementaires parachevés

Le ministre de l'Education Noureddine Nouri a souligné mardi, que le budget du ministère de l'Education pour l'année 2025 s'élève à 8044 millions de dinars, soit 126 millions de dinars supplémentaires par rapport au budget de l'année 2024. Il a précisé, au cours d'une séance plénière commune entre l'Assemblée des Représentants du Peuple et le conseil des districts et des régions, consacrée à l'examen de la mission du ministère de l'éducation, que la majeure partie du budget du ministère de l'éducation est destinée aux dépenses salariales et au développement des établissements scolaires.

Par ailleurs, Noureddine Nouri a annoncé le parachèvement des textes réglementaires relatifs à la régularisation de la situation des enseignants contractuels, selon une approche globale et des critères objectifs qui visent à préserver les droits et la dignité des enseignants. Il a souligné que son département s'emploie à assurer l'adéquation entre la promotion de la qualité de l'enseignement et le renforcement des ressources humaines à travers la formation continue des enseignants, afin d'améliorer le rendement du secteur éducatif en général. Le ministre de l'éducation a affirmé que le ministère de l'éducation a misé sur les prestations d'accompagnement des élèves sous ses différents aspects en particulier l'enseignement, le soutien psychologique et social et les activités culturelles et sportives.

Selon Nouri, le ministère de l'Education s'attelle à réaliser un certain nombre d'objectifs stratégiques pour garantir un enseignement équitable pour tous et mettre en place un système éducatif moderne qui répond aux besoins de la société. Parmi ces objectifs a-t-il dit, figurent nécessairement la promotion de la vie scolaire, la gestion des ressources humaines, la rationalisation des dépenses, le développement des contenus et des plateformes, la mise en oeuvre des projets de maintenance, outre la lutte contre les comportements à risque qui menacent la sécurité des établissements scolaires.

Au terme de son intervention, le ministre de l'Education a précisé que 37 nouveaux établissements scolaires ont été lancés en 2024, mise à part la réalisation des travaux d'aménagement et de réhabilitation pour palier les problématiques de l'encombrement, qui, selon ses propos, doivent être traitées par le biais de la révision de la carte scolaire, la répartition des élèves sur les différents établissements scolaires, les travaux d'extension ou de construction de salles de classes supplémentaires.