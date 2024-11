Angola: Le pays accueille le sommet de l'AFRAA en 2025

Luanda — L'Angola accueillera l'année prochaine la 57ème Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), selon une note de la compagnie aérienne nationale TAAG.

"Dans le même temps, et avec l'annonce formelle de l'acceptation de l'Angola comme pays hôte de la 57ème Assemblée générale annuelle de l'AFRAA, TAAG assumera la présidence tournante de l'institution, en 2025, attribuée au président du Comité exécutif, Nelson de Oliveira», lit-il dans le document parvenu mardi à l'ANGOP.

L'information fait suite à la participation de TAAG à la 56ème Assemblée générale annuelle de cette organisation continentale, tenue du 17 au 19 de ce mois au Caire, en Egypte, qui a réuni plus de 500 délégués de haut niveau du secteur aéronautique d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique.

Le document indique que la tenue de l'événement en Angola sera un moment historique et l'occasion idéale pour mettre en valeur les avancées du pays dans des domaines tels que les infrastructures, le tourisme, le commerce et les transports, ainsi que pour promouvoir des partenariats stratégiques pour attirer de nouveaux investissements.

"Ce moment reflète la notoriété croissante de l'Angola dans le panorama aéronautique africain et mondial, consolidant son positionnement en tant que hub régional stratégique", peut-on lire.

Il s'agit également d'une opportunité de promouvoir la « marque Angola », de renforcer le rôle de Luanda en tant que plateforme de mobilité au niveau régional et de mettre en valeur l'aéroport international António Agostinho Neto (AIAAN), situé à Bom Jesus, municipalité d'Icolo et Bengo, à 40 kilomètres du centre-ville.

Le programme du sommet d'Égypte comprenait des tables rondes sur les sujets les plus pertinents pour l'aviation commerciale, notamment des espaces de réseautage, des réunions bilatérales, l'exposition de produits, de services et de nouvelles technologies, offrant une opportunité précieuse aux entreprises du secteur de présenter leurs services et d'explorer des synergies avec des partenaires stratégiques.

La délégation angolaise présente à l'événement était conduite par le président du Conseil d'administration de TAAG, António dos Santos Domingos, qui a prononcé un discours soulignant les atouts du pays et de la compagnie nationale, en tant qu'organisateurs du sommet de l'année prochaine.

L'Assemblée générale annuelle de l'AFRAA est reconnue comme le principal forum de l'aviation africaine, réunissant des dirigeants, des experts et des décideurs pour discuter des défis et des opportunités du secteur.

Parmi les invités figuraient des présidents et PDG des compagnies aériennes, des représentants d'organisations telles que l'OACI, l'IATA et la CAFAC, des autorités de l'aviation civile, des responsables d'exploitation d'aéroports, des prestataires de services de navigation aérienne, des avionneurs, des fournisseurs de composants et d'autres parties prenantes stratégiques.

L'événement de cette année s'est concentré sur l'analyse de sujets tels que le développement du transport aérien en Afrique, les stratégies d'intégration du continent, le renforcement des liens économiques, les solutions innovantes pour le secteur, les avancées technologiques, la durabilité et la compétitivité.

L'AFRAA a été fondée en 1968, étant une organisation régionale dédiée à promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes africaines, à défendre les intérêts du secteur et à stimuler la croissance durable de l'aviation sur le continent.

Elle est composée de 48 membres, qui représentent plus de 85 % du trafic aérien international du continent, et joue un rôle central dans l'intégration et le renforcement du secteur aéronautique en Afrique.

TAAG, compagnie aérienne leader sur le marché de l'aviation en Angola, reconnue mondialement avec une croissance soutenue, dessert propose actuellement 13 destinations nationales et 11 destinations internationales.

En plus du transport de passagers, sa flotte transporte également des marchandises, un service de plus en plus essentiel pour le développement de l'écosystème local, étant « profondément fière de son histoire, de son service et de son engagement dans l'amélioration continue ».