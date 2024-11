Angola: G20 - Le PR regagne le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est rentré mercredi à Luanda, depuis Rio de Janeiro (Brésil), où il a participé au XIXème Sommet du G20, tenu du 18 au 19 novembre.

Dans la "Ville Merveilleuse", João Lourenço a tenu une réunion de travail avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, avec la coopération bilatérale au centre de la conversation.

L'homme d'État angolais, a, d'autre part, reçu en audience les présidents du Conseil européen et de la Banque africaine de développement (BAD), respectivement Charles Michel et Akinwumi Adesina, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et le PDG du groupe Industriel Pharmaceutique EMS, Carlos Sánchez.

Il a participé à la Déclaration des dirigeants et a eu une brève conversation avec son homologue américain, Joe Biden.

Lors du sommet qui a réuni 55 délégations de 40 pays et 15 organisations internationales, en tant qu'observateur invité, João Lourenço s'est exprimé sur les thèmes « L'Alliance mondiale pour lutter contre la faim et la pauvreté » et « La transition énergétique ».

Dans son discours prononcé le premier jour de l'événement, le Chef de l'État a déclaré qu'il était impératif d'aborder la question de la lutte contre la faim et la pauvreté, sous la même perspective et avec la même sensibilité.

Pour João Lourenço, la faim est un fléau qui touche fondamentalement les pays en développement, mais ce n'est pas un mal exclusif à ces régions, puisque le phénomène s'observe également dans les pays développés et industrialisés avec un produit intérieur brut (PIB) important.

Concernant la "Transition énergétique", il a expliqué que l'Angola prenait "très au sérieux" son programme d'action climatique, afin de contribuer efficacement à la réduction des effets néfastes de la pollution environnementale.

À cet effet, il a précisé que 64% de l'énergie produite en Angola est générée par des sources propres, dont 60% proviennent de barrages hydroélectriques et 4% de parcs solaires photovoltaïques.

Le G20, créé en 1999, regroupe les huit pays considérés comme les plus riches et les plus influents au monde (le G8), notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie.

Le groupe comprend également 11 pays émergents, notamment l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie, dotés d'un statut permanent.

Il en va de même pour l'Union européenne et l'Union africaine, devenues permanentes lors du dernier sommet tenu en Inde, en septembre 2023.

Le XIXème Sommet du G20, auquel a participé en tant qu'invité le Chef de l'État angolais, João Lourenço, s'est terminé ce mardi (19), avec le transfert de la présidence du Brésil à l'Afrique du Sud, dont le mandat commence le 1er décembre prochain.