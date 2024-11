Ethiopie: Dialogue sur le rôle essentiel des partenaires de développement dans la mise en oeuvre du programme de transformation du pays en cours

Addis Ababa — Un dialogue visant à mettre en évidence le rôle vital des partenaires du développement dans l'avancement du programme de transformation économique à long terme de l'Éthiopie s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba.

Après le dialogue d'hier sur la transformation économique organisé par le ministère de la planification et du développement, la session d'aujourd'hui a réuni un public distingué, composé d'ambassadeurs, de chefs d'agences, de représentants d'institutions multilatérales et bilatérales, de membres du corps diplomatique, de représentants de la société civile et d'autres partenaires invités.

Le ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa, a informé les représentants des partenaires du développement des premiers résultats de la réforme macroéconomique globale et de ses implications pour la transformation économique à long terme de l'Éthiopie.

Elle a retracé la trajectoire de croissance et de transformation de l'Éthiopie, en réfléchissant à 60 ans de politiques de développement, aux obstacles et aux opportunités rencontrés dans le cadre des réformes politiques, et à la vision de la transformation économique pour les 25 prochaines années.

M. Fitsum a mis l'accent sur les réalisations importantes dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des infrastructures, de l'eau et de l'énergie, soulignant un taux de croissance économique moyen de 7,3 % au cours des six dernières années et un taux de croissance impressionnant de 8,1 % pour l'année fiscale 2023/24.

Selon la ministre, le gouvernement éthiopien dispose actuellement d'un plan visant à réaliser une transformation économique à long terme par le biais d'une approche multisectorielle en facilitant une mise à niveau technologique continue axée sur le développement des compétences, une énergie propre adéquate, une gestion efficace des investissements publics, la modernisation de l'agriculture, l'exploitation du potentiel du secteur minier, l'exploitation de l'économie numérique, la priorisation des infrastructures, l'exploitation du potentiel touristique, une diplomatie économique pragmatique et la transition vers l'économie verte.

À cet égard, elle a exhorté les partenaires de développement à collaborer activement avec le gouvernement et à soutenir les efforts visant à réaliser une transformation économique à long terme du pays pour en faire un phare de prospérité pour l'Afrique et le monde en 2030 et 2050, respectivement.

M. Fitsum a souligné que les partenaires de développement peuvent soutenir les aspirations de l'Éthiopie en matière de développement et de transformation économique à long terme en réduisant les risques liés aux investissements du secteur privé, en recadrant le financement du climat, en rationalisant les aides au secteur social, en adoptant de nouvelles modalités de financement des capacités technologiques, en renforçant les capacités et en renforçant les aides à l'identification des investissements directs étrangers (IDE) alignés sur les transformations économiques, parmi d'autres.

Le ministre des finances, Ahmed Shide, a pour sa part rappelé que la transformation économique à long terme de l'Éthiopie exigeait l'approfondissement et le maintien de la réforme macroéconomique globale du pays.

Ahmed a souligné les initiatives ambitieuses de développement à long terme de l'Éthiopie, en particulier l'objectif d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2025.

M. Ahmed a souligné l'engagement du gouvernement en faveur d'une paix durable, d'un développement inclusif et de la création d'un environnement favorable au secteur privé pour la transformation économique, sur la base d'une modalité de financement durable.

En outre, il a déclaré que le gouvernement éthiopien poursuivra son partenariat avec les partenaires de développement, soulignant l'importance cruciale de l'action collective pour approfondir et soutenir la réforme macroéconomique ainsi que pour assurer un développement économique inclusif et à long terme et répondre aux aspirations du pays.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Mihretu, a pour sa part réaffirmé que le gouvernement éthiopien prenait un certain nombre de mesures pour garantir la stabilité macroéconomique.

Il a souligné que la réforme macroéconomique globale récemment mise en oeuvre, par exemple, a éliminé les goulets d'étranglement liés à l'accès aux devises étrangères pour les investisseurs et que ces derniers bénéficient d'un privilège spécial pour investir en Éthiopie.

Toutefois, le gouvernement éthiopien a besoin que les partenaires de développement intensifient leur soutien et leur collaboration aux efforts nationaux visant à apporter une transformation économique à long terme à l'Éthiopie, car l'intérêt de son développement est aussi celui de ses partenaires, a-t-il souligné.

Les discussions ont réaffirmé le rôle vital des partenaires de développement dans l'avancement du programme de transformation économique à long terme de l'Éthiopie.

L'événement est en cours, et d'autres échanges d'idées et de points de vue devraient permettre de tracer la voie à suivre.