Ethiopie: Le pays met en oeuvre un projet d'utilisation durable des terres pour réhabiliter les terres dégradées

Addis Ababa — Un projet d'utilisation durable et intégrée des terres est en cours de mise en oeuvre afin d'intensifier les pratiques d'utilisation durable des terres et de réhabiliter les terres dégradées en Éthiopie.

Le projet, qui est mis en oeuvre sous la coordination du ministère de la planification et du développement, s'intitule "Systèmes alimentaires, réhabilitation et projet de gestion durable des terres". Le coordinateur du programme au ministère, Mulugeta Worku, a déclaré à ENA que l'objectif principal du projet était d'augmenter les pratiques d'utilisation durable des terres et de réhabiliter les terres dégradées.

Le projet, doté d'un budget de 20,8 millions USD, est actif depuis l'année dernière. L'initiative se concentre sur la mise en place de systèmes garantissant une utilisation responsable des terres afin de prévenir leur dégradation.

Elle cible plusieurs régions du pays, en particulier les zones connues pour leur production de café sauvage, telles que l'Oromia, le sud de l'Éthiopie, le sud-ouest de l'Éthiopie et les régions de Sidama. À ce jour, des efforts ont été déployés dans des régions telles que Bale, Kefa et Yayu pour soutenir la culture du café de forêt tout en préservant ses arômes naturels.

Il a également indiqué que le dessouchage des vieux caféiers a également été effectué pour augmenter la productivité dans le cadre du projet. Au cours des six prochaines années, le projet vise à réhabiliter 60 000 hectares de terres dégradées en collaboration avec les administrations locales. Il devrait également bénéficier à 440 000 petits exploitants agricoles et créer des emplois pour les jeunes grâce à des activités de conservation et de restauration de la nature.

Globalement, le projet vise à établir des pratiques durables et intégrées d'utilisation des terres, à réhabiliter les terres endommagées par l'activité humaine et les causes naturelles, et à réduire l'impact du changement climatique sur les écosystèmes locaux et la productivité agricole.