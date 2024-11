Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 novembre 2024

L’Afrique face aux défis mondiaux de l'industrialisation

Ce 20 novembre coïncide avec la Journée de l’industrialisation de l’Afrique qui met l’accent sur le développement industriel du continent. En effet, cette journée est cruciale pour les pays africains, car elle souligne l’importance que l’industrie a dans l’économie et la croissance de l’Afrique.

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), l'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l’efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. (Source allAfrica)

Le président Tshisekedi à Harare pour un sommet de la SADC

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 novembre à Harare, la capitale du Zimbabwe, dans le cadre d’un sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de Développement de l’Afrique australe (SADC).

Ce sommet, qui rassemble des leaders influents de la région, vise à discuter des questions cruciales affectant la coopération régionale et le développement économique. (Source mediacongo)

Mali : Le Premier ministre Choguel Maïga limogé

Le général Assimi Goïta a limogé ce mercredi 20 novembre 2024 le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga et son gouvernement, marquant l’aboutissement de tensions croissantes au sein de la transition malienne.

Ce mercredi 20 novembre 2024, en début de soirée, le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a pris la décision de limoger le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga ainsi que l’ensemble de son gouvernement. Cette décision, officialisée par un décret présidentiel, lu à la télévision nationale, intervient dans un climat politique particulièrement tendu. (Source apanews)

Gabon : L’opération d’identification des établissements scolaires prorogés jusqu’au 20 décembre

Le secrétaire permanent du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP), Jérémie Mikombo, a annoncé, le 18 novembre 2024, la prorogation de l’opération d’identification des établissements scolaires jusqu’au 20 décembre 2024. Cette initiative, lancée par le ministère de l’Éducation nationale, vise à recenser l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, allant du pré-primaire au secondaire, afin d’optimiser la gestion du système éducatif et d’assurer une meilleure préparation des élèves aux examens nationaux. (Source GabonMediaTime)

UEMOA : La rentrée judiciaire 2024-2025 s’effectue sous le sceau de la situation sous-régionale difficile

La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CJ-UEMOA) a effectué, ce mercredi 20 novembre 2024 au siège de l’institution, à Ouagadougou, sa rentrée judiciaire 2024-2025. Se plaçant dans le contexte sous-régional de crise, les responsables de la Cour ont voulu l’audience solennelle sobre, qui n’a d’ailleurs duré qu’une trentaine de minutes, dérogeant ainsi au format habituel.

Pas de thème de rentrée, par conséquent, pas de parole au rapporteur général, pas de parole au bâtonnier. « Nous avons voulu faire de cette rentrée, une rentrée sobre », a annoncé le président de la Cour, Mahawa Sémou Diouf, présidant le cérémonial, et devant une poignée d’invités constitués surtout de responsables et représentants d’institutions ainsi que de quelques cadres de l’UEMOA. (Source Lefaso.net)

Guinée/La petite Aicha Bah, 8 ans, morte après viol : Le SNU dénonce une nouvelle victime de trop !

Ces derniers temps, les cas d’agressions physiques et sexuelles sont devenus récurrentes en Guinée. Le dernier cas en date est celui du décès d’Aïcha Bah, élève de 4ème année, âgée de 8 ans et dont le corps a été retrouvé le 14 novembre dernier, dans les toilettes de son école Al Fourgan, située dans la commune de Kagbèlen.

Le Système des Nations Unies (SNU) a haussé le ton sur cet acte tragique ce mercredi 20 novembre, marquant l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des Droits de l’enfant, en 1959, et de la Convention Relative aux droits des enfants, signée en 1989. « Ce drame poignant, qui survient à peine un an après la tragédie similaire ayant coûté la vie à Aissatou Tambassa, illustre de manière alarmante l’urgence d’une mobilisation collective pour éradiquer le viol et toutes les formes de violences sexuelles », écrit le SNU. (Source mediaguinee)

Promotion du genre aux Comores : Lancement du chapitre national de l’African Women Leaders Network

Le réseau des femmes leaders comoriennes franchit une étape décisive et historique avec le lancement officiel de son chapitre national ce 21 novembre.

Créé en 2017 dans le but de rassembler des femmes leaders autour d’un objectif commun de transformation politique, économique et sociale, l’African Women Leaders Network (Awln) a organisé une conférence hier mercredi 20 novembre à l’hôtel Retaj. Cet événement visait à annoncer le lancement officiel du chapitre national aux Comores, en mettant l’accent sur la promotion du leadership féminin dans les sphères politiques, le renforcement de la participation des femmes aux décisions locales et nationales, ainsi que la levée des obstacles systémiques freinant leur émancipation. (Source Alwatwan)

Plus de 8 millions de Marocains toujours exclus de l'AMO (CESE)

Alors que le Maroc poursuit son ambitieuse réforme de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, des inégalités persistantes entravent l'accès à la couverture sanitaire d'une part importante de la population. Lors d’une rencontre organisée mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a alerté sur les difficultés financières et les disparités entre les différents régimes d’assurance maladie.

Malgré des progrès notables ces dernières années, le chemin reste semé d’embûches pour garantir une couverture sanitaire véritablement universelle. Cette situation soulève des questions cruciales sur l’efficience et la pérennité d’un système où une grande partie des citoyens continue à supporter une part importante des frais de santé, menaçant ainsi la justice sociale et la durabilité du dispositif. (Source Lematin.ma)

Centrafrique : Vladimir Poutine et Faustin-Archange Touadéra veulent renforcer la coopération sécuritaire

Le Kremlin avait prévenu mercredi 20 novembre dans la matinée que Vladimir Poutine aurait des conversations avec des leaders internationaux. Le chef de l’État russe a donc échangé avec son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Au menu de ces discussions, il y avait le renforcement de la coopération Bangui-Moscou.

En annonçant le coup de fil entre les deux chefs d’État, le pool du Kremlin de l’agence d’État RIA Novosti en a profité pour glisser une plaisanterie qui traduit bien le climat du moment en Russie. Sur son fil Telegram, il était écrit « Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec… » Ont suivi les noms d’Emmanuel Macron et Olaf Scholz, tous les deux barrés, pour ensuite préciser en toutes lettres celui du dirigeant de la Centrafrique, Faustin-Achange Touadéra. (Source RFI)

Madagascar : Le Forum économique du secteur privé à Genève en mai 2025

C’est reparti pour la promotion du secteur privé malgache au niveau international ! La prochaine édition du Forum économique du secteur privé se tiendra à Genève du 2 au 3 mai prochain. Placé sous le thème « Madagascar terre d’opportunités », l’événement, co-organisé par la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar (FCCIM) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Genève – Antananarivo (CCIGA) vise, comme son nom l’indique à promouvoir le développement du secteur privé malgache et à établir des partenariats fructueux avec des entreprises étrangères. (Source MidiMadagasikara)