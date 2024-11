Afrique: CAN 2025 - La fête promet d'être belle

Les éliminatoires de la 35e édition de la CAN Maroc 2025 ont connu leur épilogue dans la soirée du 19 novembre 2024 avec la victoire par 2 buts à 0, des Lions du Sénégal sur les Hirondelles du Burundi.

Ce sont donc 6 matchs par groupe pour chacune des équipes nationales, qui ont été joués en trois mois. Ainsi donc, on connait désormais tous les 24 qualifiés qui se donnent rendez-vous dans le Royaume chérifien du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 pour la conquête du trophée qui reste, pour l'instant, la propriété des Eléphants de Côte d'Ivoire.

Du Maroc, pays organisateur, la seule équipe à avoir réalisé un parcours sans faute en totalisant 6 matchs pour autant de victoires, en passant par l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina ou encore le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tunisie, les paris sont ouverts pour qui sera le vainqueur de la prochaine édition.

Cela dit, le parcours devant mener au Maroc, fut jalonné de tous les obstacles possibles. Pour sa part, si le Maroc était déjà qualifié en tant que pays hôte de cette 35e édition, les phases éliminatoires lui ont servi de préparation. Malgré tout, les Lions de l'Atlas ont bataillé jusqu'au bout avec tous leurs cadres et les meilleurs comme s'il y avait pour eux, une place à prendre. Des matchs pris très au sérieux pour montrer à la face des observateurs africains, que le Maroc confirme son statut de prétendant sérieux au sacre final.

En plus des coéquipiers du capitaine Hakimi, bien d'autres nations de football ont su tirer leur épingle du jeu comme le Nigeria, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire. On peut donc affirmer que les grands noms du football africain ont répondu présents en dehors particulièrement du Ghana qui sera l'un des plus grands absents. Inimaginable, il y a quelques années, de citer des pays participants à une CAN sans y faire figurer le nom des Black Stars du Ghana.

Les Etalons doivent se remettre en cause

En fait, le Ghana semble devenu l'ombre de lui-même. Car, éliminé en phase de poules lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Black Stars de Jordan Ayew ou encore de Thomas Partey, Mohammed Kudus, n'ont pu obtenir leur ticket pour la CAN 2025 dans un groupe des éliminatoires à sa portée. Aucune victoire lors des éliminatoires, n'a été enregistrée. C'est la dégringolade pour le football ghanéen.

En plus du Ghana qui a déçu, on peut ajouter le Syli national de Guinée qui doit s'en prendre à lui-même, tout comme le Cap-Vert qui était une équipe quelque peu régulière. Pendant qu'une des grosses satisfactions demeure les Comores qui, après une première participation à la CAN 2021 et une absence en 2023, renouent avec la CAN en 2025 en prenant la tête d'un groupe.

Mais, une grosse tache noire dans ces éliminatoires c'est le match Lybie - Nigeria qui n'a pu avoir lieu parce que les Super Eagles du Nigeria, arrivés à Tripoli, ont fait demi-tour en refusant de jouer au motif qu'ils ont subi toutes les hostilités possibles. Ce qui a amené la CAF à sanctionner la Lybie, donnant ainsi la victoire au Nigeria sur tapis vert. D'ailleurs, pour la dernière journée des éliminatoires, le Bénin n'était pas loin de vivre la même situation. Mais il a pu se tirer d'affaire. Face à des actes d'une autre époque, la CAF est interpellée.

Elle doit se montrer ferme vis-à-vis de ces pays qui n'honorent pas le football continental. Quant aux Etalons, il faudra prendre le taureau par les cornes parce qu'on ne peut pas expliquer qu'après avoir réussi à se qualifier à deux journées de la fin des éliminatoires, ils enregistrent deux défaites consécutives en faisant preuve d'un manque de concentration. Certes, la qualification est acquise, mais rien n'est gagné d'avance et c'est maintenant ou jamais qu'il faut se remettre en cause.