Ethiopie: Le pays est le deuxième marché des télécommunications en Afrique, selon le président du comité permanent

Addis Ababa — L'Éthiopie est le deuxième plus grand marché des télécommunications en Afrique avec l'entrée de Safaricom sur le marché du pays, a déclaré le président de la commission permanente du développement des ressources humaines, du travail et des affaires technologiques de la Chambre des représentants du peuple.

Le 13e Forum africain sur la gouvernance de l'internet (AfIGF), qui a pour thème "Construire notre avenir numérique multipartite pour l'Afrique", a débuté aujourd'hui.

Dans ses remarques lors d'une session du Réseau parlementaire africain sur la gouvernance de l'internet (APNIG), le président du comité permanent, Negeri Lencho, a déclaré que l'AfIGF a pour vocation de favoriser les échanges au sein de la région sur des sujets pertinents en matière de politique numérique.

Le volet parlementaire régional intitulé "La contribution des parlementaires à une gouvernance efficace des données sur le continent africain" est le bon choix pour faciliter une discussion opportune, a-t-il ajouté.

Avec la stratégie Digital Ethiopia 2025, l'Éthiopie a libéralisé le secteur des télécommunications, a ajouté M. Negeri.

"La mise en oeuvre de la stratégie Digital Ethiopia 2025 nous a permis de libéraliser le secteur des télécommunications et, par conséquent, un fournisseur d'accès à Internet supplémentaire est arrivé sur ce grand marché de plus de 130 millions de personnes. Cela permet à l'Éthiopie d'être le deuxième plus grand marché d'Afrique avec plus de 80 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 50 millions d'utilisateurs de données et d'Internet", a-t-il précisé.

Les transactions monétaires électroniques en Éthiopie ont dépassé le montant des transactions traditionnelles et ont atteint plus de 3 000 milliards de birrs, a déclaré M. Negeri, soulignant que "cela est très important pour les parlementaires, car nous sommes très près de mesurer de tels impacts, et nous sommes également désireux de comprendre clairement les significations en termes d'orientations politiques".

Selon lui, la fracture numérique est l'un des défis majeurs qui entravent l'accès de tous les citoyens aux avantages de l'internet, tandis que l'accessibilité financière des appareils est l'une des principales raisons de la fracture numérique.

Adil Sulieman, responsable de la division de la société de l'information à la CUA, a déclaré qu'en vue de réaliser son programme d'intégration, l'Afrique s'efforce de créer la plus grande zone de libre-échange au monde, ce qui nécessiterait davantage de connectivité, de libre circulation de l'information, de paiements électroniques et de transactions transfrontalières.

"En effet, l'APNIG joue un rôle déterminant dans l'avancement de la transformation numérique de l'Afrique visant la croissance socio-économique et l'inclusivité, qui est actuellement confrontée à plusieurs problèmes, notamment la fracture numérique, la menace de la cybersécurité, l'impact de l'automatisation sur l'emploi, la sécurité des données et la confidentialité, la dépendance à l'égard des compétences technologiques étrangères et les barrières réglementaires", a-t-il ajouté.

L'ère numérique met en évidence le rôle indispensable des données dans l'élaboration de politiques de progrès socio-économique, a déclaré M. Sulieman, qui a souligné l'importance de présenter à l'Afrique la perspective d'un avenir durable et protégé, partagé par des décisions fondées sur des données.

"La société de l'information de plus en plus numérique et axée sur les données s'accompagne également de nouveaux risques et défis. C'est pourquoi l'AfIGF et les groupes multipartites africains, avec le système de l'APNIG, devraient recommander de nouvelles règles qui susciteront la confiance, protégeront et sécuriseront les données", a fait remarquer le haut responsable des politiques.

En outre, il a souligné que l'Afrique est déterminée à être un acteur crucial dans la promotion de la transmission numérique pour propulser le développement socio-économique et jouer un rôle clé dans le façonnement de l'avenir numérique mondial en réduisant les fractures numériques et les fractures liées à l'invention de données.