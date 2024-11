Ile Maurice: Mauritius Finance souhaite une collaboration soutenue avec la Banque de Maurice

Mauritius Finance souhaite établir une collaboration soutenue avec la Banque de Maurice, maintenant que Rama Sithanen a été nommé gouverneur de l'institution. Dans son message de félicitations adressé à Rama Sithanen, son conseil d'administration exprime son engagement à améliorer le positionnement de Maurice en tant que «puissance financière mondiale». Mauritius Finance indique également accueillir positivement l'accent mis par Rama Sithanen sur l'amélioration du dialogue avec les parties prenantes. «Ces objectifs sont en ligne avec les aspirations du secteur en matière de stabilité, de résilience et de croissance», peut-on lire dans le document.

Commentant la nomination de Rama Sithanen, Shamima MallamHassam, présidente de Mauritius Finance, avance : «Nous sommes ravis de voir le Dr Sithanen nommé gouverneur de la Banque de Maurice. Sa compréhension approfondie de l'écosystème financier, combinée à son expérience, conduira sans aucun doute à des réformes marquantes et à une plus grande stabilité dans le secteur. Mauritius Finance accueille favorablement ses priorités, à savoir la stabilisation du taux de change et la résolution de la pénurie de devises.»

Mauritius Finance, qui revient également sur la prestation de Rama Sithanen lorsqu'il était ministre des Finances, indique qu'à cette époque, ses actions ont été transformantes, car elles ont jeté les bases pour positionner Maurice comme un centre financier international. L'organisation mentionne des lois telles que la Mauritius Offshore Business Activities Act (1992), la Financial Services Act (2007) et la Business Facilitation Act. «Ses contributions vont au-delà de l'élaboration des politiques, en incluant le développement de synergies industrielles et une orientation stratégique», souligne Mauritius Finance.

Rama Sithanen a été membre du conseil d'administration de Mauritius Finance depuis sa création en mai 2020. Il a également été membre du conseil d'administration de Global Finance Mauritius avant que cette institution ne soit fusionnée pour devenir Mauritius Finance. L'institution estime qu'avec la riche expérience de Rama Sithanen et sa «vision prospective», il a joué un rôle clé dans la définition de l'orientation stratégique pour le développement du centre financier international de Maurice.