Ile Maurice: L'affidavit de Vishal Shibchurn sera pris en considération

L'Alliance du changement avait promis que si elle était élue, l'enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen serait relancée. Selon nos informations, une équipe spéciale devra être constituée aux Casernes centrales pour enquêter sur le décès troublant de l'ex-agent du Mouvement socialiste militant dont le corps a été retrouvé partiellement brûlé dans un champ de canne à Telfair, Moka.

Après avoir soumis son affidavit, Vishal Shibchurn a été interrogé à deux reprises en prison par le surintendant Hayman Dass Ghoora. En présence de son avocat, Me Pravesh Nuckcheddy, il a fourni plus de détails et désigné des lieux précis. Il a dit regretter que les enquêteurs ne l'aient pas conduit sur les lieux indiqués.

Cette affaire a aussi suscité une controverse quand le surintendant Ghoora a apporté un téléphone en prison et tenté de faire Vishal Shibchurn parler à une personne extérieure. Ce dernier a fait une entrée à la prison et en a informé son homme de loi, Me Nuckcheddy, qui a été entendu par le Central Crime Investigation Department. Le surintendant Ghoora a lui fait une entrée, affirmant qu'il avait placé cet appel pour permettre au prévenu de parler à son avocat, version contestée par Me Nuckcheddy, qui affirme détenir des preuves sur son téléphone. Le journaliste Taariq Dooreemeah a également été entendu car il avait filmé une des comparutions de Shibchurn, au cours de laquelle celui-ci déclarait «Mo pou zet enn pave dan lamar.»

Une source indique qu'aucune piste ne sera négligée dans l'enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen. L'affidavit de Vishal Shibchurn sera aussi pris en considération.