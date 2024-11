Tunisie: Climat d'investissement au pays - Peut mieux faire !

Afin de soutenir toute initiative d'investissement, d'exportation, de création de richesses ou encore de croissance commerciale à l'international, il est essentiel de s'attaquer aux obstacles réglementaires et administratifs qui entravent l'entrepreneuriat compétitif.

Améliorer le climat des affaires est un déterminant important de l'investissement et de la croissance économique en Tunisie. Depuis janvier 2023, le ministère de l'Economie et de la Planification a dévoilé la Stratégie nationale pour l'amélioration du climat des affaires (2023-2025), élaborée selon une approche participative regroupant les secteurs public et privé.

Cette stratégie vise à favoriser l'instauration d'un climat des affaires attractif avec un cadre réglementaire, juridique et administratif cohérent, inclusif, durable et générateur d'emploi et de valeur ajoutée. Cette dernière a permis, dans un premier temps, d'identifier les doléances et contraintes rencontrées par les acteurs économiques et de proposer des mesures et des réformes structurantes qui permettront de surmonter les obstacles persistants, en se référant aux différentes stratégies nationales et sectorielles et au benchmark international.

