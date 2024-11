Tunisie: Koweït - 14 accords signés pour renforcer la coopération bilatérale

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a reçu, ce jour 20 novembre 2024, au siège du Ministère, son homologue koweïtien, Son Excellence M. Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, en visite officielle en Tunisie les 19 et 20 novembre 2024 dans le cadre des travaux de la quatrième session de la Commission Mixte Tuniso-Koweïtienne.

Au cours de la matinée du 20 novembre 2024, Son Excellence M. Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya et la délégation qui l'accompagne ont été reçus en audience par Son Excellence le Président de la République, M. Kaïs Saïed, au Palais de Carthage.

Les deux Ministres ont co-présidé les travaux de la Commission Mixte Tuniso-Koweïtienne à l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT), dans une atmosphère empreinte de fraternité et de cordialité, reflétant la profondeur des relations tuniso-koweïtiennes. À cette occasion, ils ont exprimé leur satisfaction quant au niveau exceptionnel de coopération entre les deux pays et leur aspiration commune à renforcer davantage ces liens dans divers domaines, conformément aux orientations de Son Excellence le Président Kaïs Saïed et de Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l'État du Koweït.

Les deux Ministres ont salué l'adoption de plusieurs recommandations importantes par la Commission Mixte, ouvrant de nouvelles perspectives afin de consolider la coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs de la sécurité alimentaire, du tourisme et des industries pharmaceutiques.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux résultats de cette session, couvrant divers domaines, notamment la coopération judiciaire, commerciale, médicale, culturelle et technique, ainsi que l'aviation civile et la météorologie. Ils ont réaffirmé leur engagement à assurer une mise en oeuvre efficace des décisions issues de cette session, et leur enthousiasme pour la tenue de la prochaine session en 2025 au Koweït.

Les Ministres ont également souligné la convergence des points de vue des deux pays sur les dossiers internationaux et régionaux, en particulier sur la juste Cause Palestinienne et le droit imprescriptible du Peuple Palestinien à établir un État indépendant sur l'intégralité de ses terres avec pour capitale Al-Quds Al Sharif.

À l'issue des travaux de la Commission, les deux Ministres ont procédé à la signature de 14 accords, dont le procès-verbal de la Commission Mixte et un Mémorandum d'Entente entre l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT) et l'Institut Diplomatique Saud Al-Nasser Al-Sabah du Koweït. Ces accords couvrent divers domaines, notamment le renouvellement et la modernisation des lignes ferroviaires pour le transport du phosphate, l'industrie, le tourisme, les services aériens, l'échange de main-d'œuvre dans le secteur citoyen, les affaires sociales, la normalisation, le sport, la météorologie et le climat, ainsi que la coopération technique en matière d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

La Presse avec communiqué