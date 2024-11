Algérie: Hadj 2025 - Le président de la République décide l'attribution de 2000 livrets supplémentaires aux personnes âgées

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé l'attribution d'un quota supplémentaire de 2000 livrets Hadj aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrits plus de 10 fois au tirage au sort ordinaire sans toutefois avoir été sélectionnées, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe l'ensemble des citoyens, ayant participé au tirage au sort du Hadj pour la saison 1446 H / 2025, âgés de soixante-dix (70) ans et plus, inscrit dix (10) fois ou plus, sans toutefois avoir été sélectionnés lors du tirage au sort ordinaire qui a eu lieu samedi 9 novembre 2024, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé l'attribution d'un quota de 2000 livrets hadj à leur profit, par souci d'accorder à cette catégorie de citoyens une plus grande chance d'accomplir les rites du Hadj", lit-on dans le communiqué.

Le ministère informe, ajoute la même source, "toutes les personnes concernées par cette opération que le tirage au sort aura lieu samedi 23 novembre 2024 au niveau des sièges de wilaya ou dans tout autre lieu désigné par les autorités locales, en présence des intéressés ou de leurs représentants".

"Ce tirage au sort est exclusivement réservé aux citoyens remplissant les conditions d'âge et le nombre d'inscriptions précédentes, à l'exclusion de toute autre personne ne remplissant pas ces deux conditions", précise le communiqué du ministère.