Congo-Kinshasa: Le bien-être des enfants est affecté par des inondations et des pics de chaleur en RDC, selon l'UNICEF

Plusieurs villes de la République démocratique du Congo (RDC) ont connu des problèmes d'inondations et des pics de chaleur. Ces situations ont affecté les enfants et ont eu un impact sur leur bien-être, indique ce mercredi 20 novembre l'UNICEF dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.

L'agence onusienne note que l'environnement est un enjeu majeur pour le futur des enfants. La création d'un dialogue constructif entre les deux générations, les adultes, décideurs d'aujourd'hui, et les enfants, futurs décideurs, permettra de donner la parole aux enfants et aux jeunes comme acteurs dans la lutte contre le changement climatique.

Plusieurs activités ont été organisées en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, en RDC, indique l'UNICEF. Il s'agit notamment de :

l'organisation des tables rondes des enfants autour de leurs perspectives sur le Congo de demain face aux enjeux climatiques,

les journées d'immersion des enfants dans certaines entreprises privées présentes en RDC en vue de susciter des vocations chez les enfants et leur permettre de se projeter dans leur futur professionnel,

« Child Take over » où les enfants prennent le contrôle et la direction de quelques entreprises durant une journée.

« Un avenir difficile attend les enfants en 2050 dans un monde transformé par les crises climatiques extrêmes, les mouvements démographiques et les disparités technologiques », alerte l'UNICEF dans son nouveau rapport phare publié ce même mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et intitulé la situation des enfants dans le monde : l'avenir dans un monde en mutation.

L'avenir de l'enfance pourrait basculer à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour préserver les droits de l'enfant dans un monde en pleine mutation.

En République démocratique du Congo, le thème de cette année portera sur « les enfants acteurs dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement ».

Ce rapport de l'UNICEF examine la manière dont trois grandes tendances affecteront la vie des enfants d'ici aux années 2050 et au-delà. Ces grandes tendances, à savoir les changements démographiques, la crise climatique et environnementale et les technologies d'avant-garde, fournissent des indications clés sur les défis et les possibilités qui attendent les enfants dans le monde de demain.