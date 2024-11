Madagascar: Nosy-Be - Vers une Gestion Durable des Ressources Marines

Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à travers l'Océan Innovation Challenge and Ocean Action Hub, l'île de Nosy-Be pose les fondations d'une gestion responsable et résiliente de ses ressources marines et côtières.

Un atelier, organisé en partenariat avec les Ministères de la Pêche, de la Décentralisation et de l'Environnement, a rassemblé autorités locales, communautés et partenaires pour une réflexion stratégique. Présidé par Dr Edward Christow, représentant résident du PNUD, l'événement a permis d'élaborer et de remettre aux autorités locales le Plan Spécial Maritime de Nosy-Be, couvrant la période 2024-2039.

Ce plan fixe les priorités pour une harmonisation entre conservation environnementale, développement économique et bien-être communautaire. La mise en place du Comité Local pour la Coordination Multisectorielle de l'Économie Bleue marque également une avancée majeure. Cette plateforme mobilise les acteurs locaux, coordonne les initiatives et promeut des solutions durables pour relever les défis marins, plaçant les communautés au centre des décisions.