Madagascar: Mahajanga - Célébration de la journée mondiale de l'enfance

Le ministère de la Population et des Solidarités et l'UNICEF Madagascar ont célébré ensemble la journée mondiale de l'enfance à Mahajanga, sous le thème » ensemble, regarder l'avenir pour et avec les enfants ». Plusieurs événements et activités ont été organisés afin de mettre en lumière les droits des enfants et de rappeler l'importance de bâtir un avenir où les enfants sont au coeur de toutes les décisions.

Symboliquement et le temps d'une journée, Olgina, une jeune fille atteinte d'albinisme a joué le rôle de gouverneure de la région Boeny. Ce fut l'occasion pour elle d'en apprendre un peu plus sur les initiatives régionales et les responsabilités d'un gouverneur et de porter la voix des enfants à haut niveau.

Comme chaque année, Madagascar se joint à la campagne mondiale « going blue », l'une des actions phares de la journée mondiale de l'enfance qui symbolise l'engagement du pays à défendre les droits des enfants. A Mahajanga, cette campagne est visible à travers le grand Baobab illuminé en bleu jusqu'au 24 novembre. A Morondava, les baobabs de l'Allée des Baobabs seront aussi illuminés en bleu.