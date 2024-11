Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Hilton prend la gestion des Tours jumelles de Mpila

La cérémonie de passation de service entre la Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo (Sedic) et le groupe Hilton s'est déroulée le 19 novembre aux Tours jumelles de Mpila, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya.

La passation de consignes fait suite à la signature d'un contrat de gestion des Tours jumelles, le 24 mars dernier, entre les deux parties. Ainsi, ce joyau s'appellera désormais Hilton Brazzaville Les Tours jumelles Hôtel et résidences. La directrice générale de la Sedic, Bénédicte Myriam Denguet Atticky, a précisé qu'à travers ce contrat, l'Etat, propriétaire, vient de confier la gestion de ce patrimoine à un groupe hôtelier, l'un des meilleurs au monde. Elle espère que le groupe Hilton va apporter son expertise et positionner cet hôtel aux standards internationaux.

« La passation de service d'aujourd'hui symbolise à la fois une transition et une continuité, une opportunité de reconnaître le passé tout en tournant notre regard vers l'avenir. Après près de neuf mois de gestion transitoire, nous tenons à remercier tous les ouvriers visibles et invisibles, les travailleurs de l'ombre ainsi que les ouvriers de la première heure qui ont permis que l'ouvrage devienne opérationnel », a-t-elle souligné.

Elle s'est ensuite félicitée de l'arrivée du groupe Hilton avec une expertise impressionnante acquise à travers son dense et riche parcours de plusieurs années d'expérience dans la gestion des hôtels de luxe. « Votre passion pour l'hospitalité et votre vision orientée vers l'innovation permettent de conduire notre hôtel vers de nouveaux sommets. Nous sommes impatients de voir comment, sous votre direction, l'hôtel Hilton Brazzaville continuera à exceller dans son service aux clients tout en s'adaptant aux défis d'un secteur en constance évolution », a souhaité Bénédicte Myriam Denguet Atticky.

Le directeur général de Hilton Brazzaville Les Tours jumelles Hôtel et résidences, Giuseppe Ressa, a indiqué que cette cérémonie traduit l'introduction de sa marque au Congo. « Hilton est une marque américaine qui a plus de sept mille hôtels dans le monde. La marque Hilton débute dans la capitale congolaise, nous sommes très fiers de gérer ce très beau et magnifique hôtel qui est juste en face du fleuve...

Nous avons tout le savoir-faire international que notre groupe met à disposition, nous avons toutes les politiques de service et de performances même au niveau des profils de gestion de l'hôtel. En plus, nous sommes dans la formation, dans le développement du personnel local pour qu'il puisse aussi se développer et un jour devenir le directeur général de cet hôtel », a déclaré Giuseppe Ressa.

Il a également traduit la fierté du groupe Hilton de s'installer en République du Congo pour recevoir des touristes et des clients internationaux. Présente actuellement dans plus de 145 pays pour plus de sept mille hôtels, la marque Hilton donnera, d'après son directeur général, plus d'assurance et de confiance aux gens qui viendront de l'étranger pour des réunions d'affaires ou de tourisme, au regard de ses meilleures prestations.

La ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs, Lydie Pongault, de son côté, a fait savoir que depuis leur inauguration, les Tours jumelles constituent le lieu par excellence d'hébergement des hôtes de marque et personnalités de différents rangs qui y trouvent un véritable espace de paix et de quiétude.

« Parmi les objectifs à nous assignés, figure celui de créer les conditions de faire du tourisme, dans toutes ses composantes, l'un des secteurs de l'économie nationale, une valeur ajoutée au PIB et au champ de croissance durable qui va contribuer à la réduction du chômage et de la pauvreté à l'échelle nationale », a-t-elle dit, félicitant les partenaires du groupe Hilton pour leur choix d'autant plus que les Tours jumelles sont pleinement en mesure d'assurer les séjours dans les conditions de haut standing.