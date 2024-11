Madagascar: Parkour/Championnat du monde - Serge et Dinah n'ont pas démérité

Madagascar a marqué son empreinte sur la scène internationale en participant au deuxième Championnat du Monde de Parkour à Kitakyushu, au Japon, du 15 au 17 novembre dernier.

Deux athlètes malgaches, Serge Ranaivomanana et Dinah Rakotoarijaona, ont porté haut les couleurs de leur pays et se sont distingués par leur talent face aux meilleurs traceurs mondiaux. Serge Ranaivomanana, qui concourait dans la catégorie « Freestyle », a terminé 23ème sur 53 participants. Avec un score de 20,5 points, il a su faire valoir son style unique et sa maîtrise des techniques de parkour.

De son côté, Dinah Rakotoarijaona, en catégorie « Speedrun« , a démontré une grande rapidité en décrochant la 16ème place sur 48 compétiteurs, avec un temps de 33,63 secondes. En effet, au-delà des performances individuelles, Madagascar se distingue par un classement honorable et par une avancée notable par rapport à d'autres pays africains également présents à cette compétition de haut niveau.

« Au-delà des performances sportives, cette compétition a été une expérience inoubliable pour notre délégation. C'était une occasion exceptionnelle d'échanger avec des athlètes venus des quatre coins du globe, de partager notre passion et de mettre Madagascar sur la carte mondiale du parkour », a déclaré Faliniaina Antonio, coach des athlètes. Le coach malgache a également souligné l'importance d'un encadrement technique et d'équipements adaptés pour permettre aux athlètes de progresser dans de bonnes conditions : « Cette expérience est une véritable source de motivation pour aller encore plus loin. Elle met en lumière l'importance de disposer de bases solides, tant sur le plan physique que technique. Avec un environnement propice à l'entraînement, nous pouvons viser de nouveaux sommets et relever de nouveaux défis », a-t-il ajouté.