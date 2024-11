Madagascar: Promotion des investissements - L'EDBM et Ravinala Airports pour une meilleure visibilité de la destination Madagascar

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et Ravinala Airports s'associent pour faire la promotion de Madagascar en tant que destination des investissements directs étrangers.

Les deux entités ont signé avant-hier une convention de partenariat stratégique pour promouvoir les investissements à Madagascar, particulièrement dans le secteur du tourisme et des infrastructures.

Visibilité

Une manière en somme de contribuer au développement économique de Madagascar. Ainsi, dans le cadre de cet accord, l'Aéroport International d'Antananarivo mettra en oeuvre des dispositifs destinés à la visibilité des opportunités d'investissement grâce à la diffusion de contenus promotionnels de l'EDBM, telles que les vidéos « Choose Madagascar » dans les espaces d'attente et zones publiques des aéroports.

Ce partenariat permet à l'EDBM de mieux assurer son role d'agence de promotion et de facilitation des investissements. Et le partenariat avec Ravinala Airports est une belle opportunité quand on sait que les aéroports, premiers points de contact des investisseurs dans un pays, jouent un rôle essentiel dans l'image de celui-ci et constituent une véritable vitrine de ses différents potentiels en tant que destination.

Destination de référence

Cette collaboration s'inscrit ainsi dans la vision de positionner Madagascar comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux, en optimisant les infrastructures aéroportuaires, et de faire de Madagascar une destination de référence pour le tourisme dans la région de l'Océan Indien. La convention de partenariat a été signée par

Josielle Rafidy, Directrice Générale de l'EDBM et Daniel Lefebvre, Directeur Général de Ravinala Airports. Et ce, en présence de Dinahanitriniaina Razafindrakoto, Directrice de Cabinet du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Cette dernière n'a pas manqué de réitérer la détermination du MIC d'oeuvrer pour la promotion des investissements à Madagascar.