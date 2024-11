Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Un atelier au profit des membres de la société civile sur les investissements domestiques

L'atelier de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile, de la population clé sur les investissements domestiques, la gouvernance et la recevabilité, ainsi que l'offre des services VIH et tuberculose à haut impact dans le département de Pointe-Noire s'est ouvert le 19 novembre, en présence de Jean Pascal Koumba et de Hugues Traoré, respectivement secrétaire général de la préfecture et conseiller technique santé, coordonnateur de l'UGP Fonds mondial.

Plusieurs thèmes et sous-thèmes sont développés par différents orateurs au cours de ces retrouvailles, notamment la situation épidémiologique et réponse nationale face au sida en République du Congo; le cadre stratégique de lutte contre le VIH/sida 2023-2027 et financement de la réponse VIH au Congo; la responsabilité sociétale des entreprises et coordination des partenaires techniques et financiers pour un financement efficace et durable; les investissements domestiques pour les réponses communautaires et nationales au VIH et à la tuberculose ; définir des programmes budgétaires pour des priorités de la santé ; définir des matrices de performance clés pour suivre et évaluer les performances de l'objectif de développement durable 3 sur la santé...

Ouvrant les travaux de l'atelier au nom du préfet, le secrétaire général de la préfecture, Jean-Pascal Koumba, a signifié qu'il permettra, jusqu'au 21 novembre, de combler les insuffisances constatées en vue de lutter contre la pandémie du sida.

Pour sa part, le conseiller technique principal santé, coordonnateur de l'UGP Fonds mondial, a rappelé que la pandémie du sida représente une préoccupation de santé publique au Congo. L'accès au service de dépistage et au traitement reste limité dans certaines localités.

«Le but visé par le présent séminaire est d'avoir des échanges qui débouchent sur les idées d'actions et des engagements qui seront mis en oeuvre les prochains mois, voire les prochaines années afin que la République du Congo réponde présent à cet objectif de 2030 ayant pour base l'élimination de la pandémie », a déclaré Hugues Traoré.