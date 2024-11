Congo-Brazzaville: Lycées d'excellence - L'ouverture des premières classes préparatoires envisagée dès la prochaine rentrée scolaire

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a annoncé récemment devant les sénateurs que le gouvernement envisageait d'ouvrir les premières classes préparatoires dès la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée d'excellence d'Oyo, dans le département de la Cuvette, avant de les étendre dans d'autres établissements scolaires du même statut.

Le chef du gouvernement répondait à une question de la sénatrice Catherine Ebondza-Lipiti sur les mesures prises par l'Etat pour le suivi et l'accompagnement des élèves sortis des lycées d'excellence. Selon le décret 2011-637 du 21 octobre 2011 modifiant et complétant le décret 2019-439 du 30 décembre 2019, les lycées d'excellence doivent être de trois cycles : le collège, les lycées et les classes préparatoires. En effet, les classes préparatoires ont pour vocation de fournir aux élèves une formation de haut niveau adaptée à la poursuite de leurs études supérieures que ce soit au pays ou à l'international.

Devant la chambre haute du Parlement, Anatole Collinet Makosso a assuré que le gouvernement se préoccupait de l'accompagnement des élèves issus des lycées d'excellence après l'obtention du baccalauréat. Selon lui, certains d'entre eux sont orientés à l'étranger avec l'appui du ministère en charge de l'Enseignement supérieur qui s'organise à trouver des bources d'études pour les meilleurs. « Le projet de mise en place des classes préparatoires est à titre d'exemple une mesure d'accompagnement.

Il est envisagé d'ouvrir les premières classes préparatoires dès la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée d'excellence d'Oyo et de les étendre au fur et à mesure en fonction de la disponibilité des moyens à d'autres établissements », a-t-il annoncé. Il a précisé que les ministères en charge des Enseignements général et supérieur travaillaient dans ce sens.

Selon le chef du gouvernement, le cadre juridique régissant les classes préparatoires a déjà été élaboré pour garantir une mise en oeuvre conforme aux standards académiques et administratifs requis. Les programmes d'enseignement dans les classes préparatoires sont déjà disponibles, a-t-il poursuivi, et ont été conçus pour fournir aux étudiants une base solide. Ceci dans les domaines des sciences et des mathématiques afin de les préparer efficacement aux concours d'entrée dans les grandes écoles.

« Des contacts ont été pris avec des partenaires internationaux et les démarches se poursuivent pour formaliser les collaborations avant juin 2025. Ce partenariat vise à doter des compétences répondant aux standards internationaux et à renforcer les capacités de notre personnel enseignant. Le dispositif d'orientation et de suivi des meilleurs élèves depuis les lycées d'excellence et les autres lycées de la République jusqu'aux classes préparatoires et au-delà est en cours d'élaboration », a déclaré le Premier ministre.

Il a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement envisage d'inclure les conseillers d'orientation dans chaque établissement pour guider les élèves dans leur choix d'études supérieures et faciliter leur transition vers l'université et les grandes écoles. « Le gouvernement travaille à ce que ce projet de classes préparatoires, engagement du président de la République pour promouvoir l'excellence académique et offrir aux meilleurs élèves de notre pays des perspectives de réussite à la hauteur de leur potentiel, soit effectif dès la rentrée prochaine, devienne un modèle de formation pour l'ensemble de la sous-région », a conclu Anatole Collinet Makosso.